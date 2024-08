Así son los modernos buses eléctricos que comenzaron su marcha blanca de recorridos por las calles del Gran Valparaíso

Un importanto paso en pos de mejorar la calidad del sistema de locomoción colectiva es el que se está dando en el Gran Valparaíso, luego que se diera inicio a una marcha blanca con diversos buses que recorrerán por las próximas dos semanas las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana; esto, en el marco de la licitación del próximo año del transporte público mayor en la zona.

Serán un total de cinco las empresas que estarán prestando servicios por las ciudades más pobladas de la región de Valparaíso, en máquinas que contarán con carga en su interior para simular traslado de pasajeros y que recorrerán tanto los trazados actuales como nuevas rutas trabajadas con información extraida de los diálogos participativos que realizó el Ministerio de Transportes el año pasado.

Las empresas participantes de esta novedosa prueba son BYD, Grupo Cabal, SKC, Vivipra y Reborn, las que estarán circulando por el Gran Valparaíso con ocho buses de distintas dimensiones, y tanto eléctricos como diésel. De esta manera, serán cerca de 1.500 kilómetros de calles las que serán recorridas por estas modernas máquinas.

En cuanto a la planificación para realizar estas pruebas, se informó que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones generó diversos recorridos, unificando los servicios que pasan por un mismo eje vial, optimizando así el uso de los buses. De igual forma, durante el proceso se identificaron puntos críticos (como pasos bajo nivel) de manera de programar los buses que no deberían tener complicaciones en estos puntos.

Uno de los aspectos que asoma como crucial a la hora de considerar los factores geográficos de las cinco comunas que componen el Gran Valparaíso, es que las empresas fabricantes de las máquinas recomiendan que los buses eléctricos no deben circular en pendientes mayores a 20 grados, por lo que también se consideró esta situación al momento de definir los recorridos de esta marcha blanca.

Cabe hacer presente que los sectores que registren pendientes mayores a 20 grados, como puede ser en gran parte de los cerros de Valparaíso y Viña del Mar –por ejemplo– podrán ser recorridos con buses diésel, a cargo de la empresa chilena Reborn.

Bajo este contexto, autoridades locales y de Gobierno se dieron cita en la subestación El Belloto, en Quilpué, lugar donde se encuentra el punto de carga de los buses eléctricos, desde donde dieron a conocer los detalles respecto a esta marcha blanca.

"Estas dos semanas vamos a estar probando distintas tecnologías que nos van a permitir ir ajustando las tecnologías necesarias para esta licitación que anunciamos el viernes junto al Ministro. Es necesario realizar estas pruebas porque son distintos territorios y dimensiones geográficas, que es necesario que las empresas las analicen", expresó el subsecretario de Transportes, Jorge Daza.

Respecto a los recorridos en zonas con pendientes, la autoridad ministerial señaló que "estos buses requieren de características geográficas de pendientes de no más de 20 grados, lo que no significa que luego de eso no funcionen, sino que disminuyen su eficiencia. Por eso las empresas van a probar otras tecnologías, algunas diésel; y una empresa nacional, de marca Reborn, va a probar buses eléctricos, pero que no son de piso plano, sino que son convencionales, pero eléctricos".

En cuanto a las características de los buses, se informó que se trata de máquinas de piso plano, de 12 metros y otras de 8,9 metros. A su vez, los de la compañía nacional serán similares a los convencionales que a diario se ven en las calles, pero eléctricos, los cuales podrán recorrer sin problemas sectores altos de ciudades como Valparaíso y Viña. Además, respecto a la subestación en Quilpué, se indicó que esta propiedad de EFE cuenta con energía 100% renovable y con el cargador para las máquinas.

Luego de entregados estos detalles, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, sostuvo que "uno de los grandes dolores de nuestros vecinos tiene que ver con el transporte público. Hay muchos sectores que hoy día no tienen una gran cobertura y, por otro lado, hay sectores donde han cambiado los recorridos de los buses. Y otro tema muy importante tiene que ver con la calidad del servicio, donde muchos vecinos reclaman que los buses no cumplen con las características mínimas y que muchas veces la sensación de inseguridad arriba de los buses es muy alta".

En tanto, la seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, manifestó que “esta gran licitación del transporte público trae varias novedades y una de las más importantes ha sido la participación ciudadana. Los buses no pueden ser escogidos desde la región Metropolitana porque si no van a ser un fracaso. Y es por eso que no sólo los vamos a probar en Quilpué, sino que en Viña del Mar, Concón, Valparaíso y Villa Alemana, para poder entender cuál es el mejor bus para un sistema de transporte público que sea de calidad, con pertinencia territorial, con participación ciudadana y que, finalmente, traiga aquel anhelo y esperanza que hace mucho tiempo los ciudadanos de la región de Valparaíso creemos que es un mejor transporte público”.

Finalmente, el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, indicó que "estamos muy contentos de poder colaborar con el Ministerio de Transportes en estas pruebas de buses eléctricos en Quilpué, dado que, efectivamente, estamos poniendo a disposición terrenos y también la energía para que los buses eléctricos puedan realizar estas pruebas y, con ello, contribuir a mejorar el transporte público, entendiendo que somos parte de un sistema donde se pueden integrar los buses y también los trenes".

