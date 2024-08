Así serán los recorridos de los primeros buses eléctricos en Valparaíso: Serán operados por la misma empresa de los Trolebús

Este sábado las máximas autoridades de la Región encabezadas por el Gobernador Rodrigo Mundaca, la Delegada Presidencial Sofía Gonzalez, acompañadas del Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz y del alcalde Jorge Sharp le dieron el punta pie inicial a la tan anhelada llegada de los primeros buses eléctricos que circularán por la región y que lo harán inicialmente en la comuna de Valparaíso.

Se trata de 44 buses eléctricos que serán operados por la empresa Trolebús, marcando el punto inicio del recambio en el transporte público de la región. La llegada de los vehículos hasta el Puerto de Valparaíso, procedentes de China, fue supervisada por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien dijo que “se inicia el salto de calidad que durante tanto tiempo demandó Valparaíso. Esta es una acción concreta que marcará en unas semanas el inicio de la electromovilidad para la región y que entregará cinco nuevos recorridos de alto estándar”.

Por su parte, la Delegada Presidencial de la Región de Valparaíso, Sofía González, indicó que este arribo de estos buses eléctricos “vienen también a cubrir una deuda que teníamos con algunos sectores en donde los servicios no estaban cumpliendo con los acuerdos que se habían realizado con el Estado y con las instituciones, recorridos que no se estaban cumpliendo, recorridos que no eran suficientes. Por tanto, también esos lugares prontamente van a contar con nuevas alternativas que estén a la altura de lo que merecemos los habitantes del Gran Valparaíso”, indicó.

En tanto, el Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, destacó el rol que tendrán estos buses para mejorar la calidad de vida de los miles de habitantes de la ciudad puerto. “Esto es no solamente una tremenda noticia, sino que es probablemente uno de los avances más significativos en materia de transporte público. Estamos hablando de buses que no dependen de energía fósil, ni de gas, ni de petróleo, ni de carbón. Estamos hablando de buses eléctricos y, por tanto, también ahí hay un matiz que es bien importante, porque esto es un medio de transporte que nos permite combatir el calentamiento global, el cambio climático, a través de un modo mucho más sustentable”, afirmó el jefe regional.

Finalmente, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, afirmó, respecto a la pronta operación de estos buses, que su llegada permite resolver “un atraso de la calidad del transporte local de por lo menos 10 años. Así, sin duda, este avance va a impactar en la calidad de vida de miles de vecinos que día a día requieren del transporte público para ir a las escuelas, para ir a sus puntos de trabajo, para poder trasladarse en la ciudad. Este es un estándar que es el que queremos para la región de Valparaíso, y consideramos que permite poder resolver la brecha que siempre hay con la capital en materia de transporte público”, agregó.

LINEAS DE RECORRIDOS

Los recorridos que fueron dados a conocer por el propio Ministro serán “el E01 que unirá Rodelillo con estación Barón, el E02 que unirá el cerro San Roque con la estación Barón, el servicio E03 que iniciará en Placilla hasta Plaza Victoria, el E04 Placilla y la E05 desde Playa Ancha con destino a Estación Puerto. Todos estos servicios tienen proyectada su entrada en operación durante la quincena del mes de septiembre”.

Los servicios contarán con integración tarifaria, es decir, los usuarios podrán acceder a ellos con la misma tarjeta que utilizan en el Metro de Valparaíso y ascensores. En el caso de contar con este sistema de pago, la persona podrá cancelar su tarifa con dinero en efectivo.

Además, en la instancia las autoridades hicieron hincapié en que la entrada en operación de esta partida de buses eléctricos marca la antesala del próximo proceso de licitación que se desarrollará en tres etapas, buscando modernizar completamente en su conjunto el sistema de transporte público del Gran Valparaíso y haciendo especial énfasis en la incorporación de vehículos sustentables con el medio ambiente y potenciando ampliamente la salida de vehículos diésel y la llegada de eléctricos de alto estándar.

