Apoderados y funcionarios de escuelas de la V Región preocupados por el estado de los establecimientos tras el temporal

Preocupación existe al interior de las comunidades educativas de la región de Valparaíso debido al estado en el que quedaron algunos establecimientos tras el paso del último sistema frontal en la zona, el que vino de la mano con fuertes vientos.

Y es que la Asociación de Centros Generales de Madres, Padres y Apoderados, en conjunto con Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Educación Pública (Sute), la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación (Sitecova), la Asociación de trabajadores con responsabilidad directivas y de gestión educativa (Asotred) manifestaron su "profunda preocupación" ante los daños causados en escuelas.

"Hoy hemos sido informados de la suspensión de clases en 10 establecimientos educacionales. Esto nos parece gravísimo y es una evidencia más del estado de catástrofe en el que se encuentran nuestras escuelas. No obstante, no podemos permanecer en silencio ante la falta de medidas en al menos una decena de establecimientos adicionales que también presentan graves problemas de infraestructura. En estas escuelas, las salas se llueven, se pierde material pedagógico y nuestros hijos e hijas deben realizar sus jornadas escolares en espacios reacondicionados como bibliotecas, comedores, salas CRA, entre otros", señalaron.

De igual forma, precisaron que "tampoco podemos callar ante el hecho de que los asistentes de la educación han sido convocados para desempeñar tareas de secado de salas, pisos y patios, sin recibir la indumentaria necesaria para estas labores. Nuestros trabajadores deben usar sus propias ropas, que en muchas ocasiones se humedecen, poniendo en riesgo su salud. Esto resultará en futuras licencias médicas, lo que solo perjudica el servicio educativo por más días".

Estos días –continuaron– las clases se realizarán "en pésimas condiciones, con frío, humedad, salas fusionadas, cursos hacinados, profesores y profesoras tratando de educar sin materiales pedagógicos y expuestos a enfermedades virales, no reconocidas como enfermedades laborales, pero aún así, estarán en las aulas. Nuestros hijos deberán recibir clases en espacios húmedos, con hongos y donde el frío será evidente, aumentando las enfermedades respiratorias en nuestros niños, niñas y trabajadores. No podemos hablar de reactivación educativa si no tenemos las condiciones mínimas para ofrecer el servicio. De nada sirven las grandes campañas publicitarias del Mineduc mientras la educación pública está lejos de esta realidad".

"Los 40 años de abandono se harán más presentes que nunca en la vida de nuestras comunidades educativas. Creemos esencial que el Presidente se haga presente y declare el estado de catástrofe de la educación pública. Un número importante de niños, niñas y jóvenes deberán quedarse en casa por no tener una escuela en condiciones para recibirlos. Además, miles estarán en situaciones indignas, frías y húmedas, que un paño o una mopa no pueden resolver", añadieron.

Finalmente manifestaron que "requerimos la presencia inmediata de la Seremi de Salud y del Servicio de Salud de Valparaíso para inspeccionar el estado de las escuelas, así como del Seremi del Trabajo y la Inspección del Trabajo para constatar el estado en que están desempeñando sus labores los y las trabajadoras de las escuelas, jardines y liceos. Solicitamos también la intervención activa de la Superintendencia de Educación en estas denuncias que realizamos. Invitamos a la Defensoría de la Niñez y al Instituto Nacional de Derechos Humanos como observadores para hacerse presentes en esta situación y generar los procesos de fiscalización correspondientes".

