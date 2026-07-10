Antofagasta refuerza el blindaje contra el dengue: designan nuevo centro centinela en el "corazón" del hallazgo del mosquito

El Cesfam Norte de Antofagasta fue designado como nuevo centro centinela para la vigilancia de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, sumándose a los dispositivos ya instalados en el Cesfam Central Oriente y el Centro Oncológico del Norte (CON) de la comuna.

Los centros centinela tienen como misión fortalecer la vigilancia activa de personas que presenten síntomas compatibles con enfermedades transmitidas por este vector, como fiebre igual o superior a 37,8 °C de origen desconocido, cefalea, dolor muscular y articular, exantema, conjuntivitis o dolor retroocular, vómitos, sudoración profusa, manifestaciones hemorrágicas e ictericia.

Estos síntomas están asociados a las enfermedades que puede transmitir el mosquito Aedes aegypti, entre ellas dengue, fiebre amarilla, chikungunya y zika, conocidas en conjunto como arbovirosis.

Durante su visita a Antofagasta, la ministra de Salud, May Chomali, explicó que, desde que se detectó la presencia del mosquito en la zona, la Seremi de Salud ha desplegado un intenso programa de búsqueda y control del vector. Este trabajo ha considerado, hasta la fecha, 1.578 inspecciones domiciliarias, 424 desinsectaciones y la identificación de 17 focos del mosquito.

Si bien la autoridad aclaró que en Chile no se han registrado casos autóctonos de las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, recordó que los protocolos vigentes exigen mantener una vigilancia clínica permanente, con el fin de detectar oportunamente casos sospechosos de haber contraído alguna de estas patologías.

Asimismo, destacó que la designación del Cesfam Norte como centro centinela cobra especial relevancia debido a que se encuentra en el “corazón” del hallazgo del mosquito detectado en Antofagasta.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, enfatizó que la colaboración de la ciudadanía es clave para controlar la propagación del vector. En ese sentido, llamó a la población a mantenerse alerta y reconocer al insecto, caracterizado por su cuerpo negro con manchas y patas blancas, para informar de inmediato a la Seremi de Salud en caso de detectarlo.

“Esto se enmarca en la alerta epidemiológica que abarca desde Arica hasta Los Ríos. Porque en otras regiones también hemos encontrado el mosquito y por eso todo el país tiene que estar tiene que estar preparado. Las medidas de prevención son varias, el llamado a la población es a no tener recipientes que acumulen agua fuera de sus casas y siempre estar mirando y levantar la alerta si encuentran algún mosquito que cumpla con las características”, insistió la subsecretaria Pizarro.

La autoridad sanitaria también hizo un llamado a los habitantes de Antofagasta a facilitar el trabajo de los equipos encargados del control vectorial. “Dejen que entren a sus casas a fumigar y a buscar el mosquito. Aquí la colaboración de la población es fundamental”, dijo.

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