Antofagasta: Prisión preventiva para imputado por homicidio ocurrido en 2012 cuyo cuerpo aún no aparece

El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la prisión preventiva de S.A.I.V., imputado por el delito consumado de homicidio calificado de Gregorio Gómez Hidalgo, adolescente de 17 años, crimen perpetrado en el año 2012. La medida fue solicitada por el Ministerio Público y acogida por el tribunal, al considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación.

Durante la audiencia de formalización, la magistrada María José Saavedra ordenó el ingreso del imputado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Curicó, jurisdicción donde fue detenido, además de fijar un plazo de investigación de 90 días. La comparecencia del acusado se realizó de manera telemática, luego de ser detenido en la Región del Maule.

Según expuso la Fiscalía de Antofagasta, los hechos ocurrieron el 7 de diciembre de 2012, cuando el imputado, junto a otros sujetos aún no identificados, pasó a buscar a la víctima al domicilio de su abuelo, trasladándola posteriormente a un sector cercano a Antofagasta. En ese lugar, el joven fue asfixiado con un cordel y apuñalado en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte.

Tras constatar el fallecimiento, el imputado y otros dos individuos ocultaron el cuerpo enterrándolo en el mismo lugar, el cual hasta la fecha no ha sido encontrado, manteniéndose la víctima en calidad de persona desaparecida. El imputado fue detenido en la comuna de Hualañé, por personal del SEBV de Carabineros, en cumplimiento de una orden judicial emanada del Ministerio Público.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que la detención fue posible luego de años de investigación y múltiples diligencias, precisando que el imputado mantenía una relación de cercanía con la víctima, lo que habría facilitado la comisión del crimen. Asimismo, enfatizó que la formalización “confirma que el paso del tiempo no significa impunidad” y aseguró que la Fiscalía continuará trabajando para esclarecer completamente los hechos y determinar el paradero del cuerpo, con el objetivo de entregar justicia y tranquilidad a la familia del joven.

PURANOTICIA