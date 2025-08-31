Antofagasta: Mujer y su perro mueren electrocutados por cable expuesto en plena calle

Una lamentable tragedia en Antofagasta cobró la vida de una mujer de 63 años y de su mascota este domingo, luego de recibir una descarga eléctrica mientras caminaban por avenida Pedro Aguirre Cerda, en el sector norte de la comuna.

De acuerdo con lo informado por la Policía de Investigaciones, “según las primeras diligencias desarrolladas, dan cuenta que en circunstancias que la mujer paseaba junto a su mascota, habría recibido una fuerte descarga eléctrica de un cable que se encontraba expuesto a baja altura”, señaló el subprefecto Álvaro Astroza, de la Brigada de Homicidios de Antofagasta.

El oficial indicó además que continúan las diligencias en terreno para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades en el hecho.

En paralelo, el diputado por la zona, Sebastián Videla (Ind-PL), denunció que un camión habría chocado contra el poste eléctrico antes de la tragedia. “Después de conversar con testigos y con la empresa CGE, sabemos que el responsable del camión habría huido tras derribar el poste. Y como si fuera poco, luego comenzaron a robar el cable conductor… esos delincuentes siguen libres, mientras una mujer y su mascota murieron electrocutados”, publicó en sus redes sociales.

PURANOTICIA