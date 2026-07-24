Ángel Valencia designa a Rodrigo Peña como nuevo fiscal regional del Maule para el periodo 2026-2034

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó a Rodrigo Peña Sepúlveda como nuevo fiscal regional del Maule para el periodo 2026-2034.

La designación se concretó tras un proceso de selección desarrollado para definir al sucesor de Julio Contardo, quien dejará el cargo tras cumplir el periodo máximo establecido para ejercer como fiscal regional.

Peña fue escogido por la máxima autoridad del Ministerio Público a partir de la terna elaborada por el pleno de la Corte de Apelaciones de Talca, la que realizó audiencias públicas con los postulantes.

El nuevo fiscal regional es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un magíster en Derecho Penal de las universidades de Talca y Pompeu Fabra.

Durante su trayectoria profesional ha ocupado distintos cargos dentro del Ministerio Público, tanto en fiscalías regionales como en unidades especializadas de la Fiscalía Nacional.

Entre sus funciones anteriores se encuentra su paso por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, donde actualmente se desempeñaba como asesor de la Unidad de Asesoría Jurídica.

También ejerció labores en la Fiscalía Regional del Maule y en la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.

Rodrigo Peña asumirá oficialmente el cargo el próximo 4 de septiembre, iniciando un periodo de ocho años al frente de la Fiscalía Regional del Maule.

(Imagen: Fiscalía Nacional)

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