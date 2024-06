Espaldarazo a Luis Pardo y quitada de piso a Hoffmann para la Gobernación: Detalles de la cita que RN tendrá este martes en el Congreso 

Renovación Nacional (RN) ha golpeado fuerte la mesa en la región de Valparaíso. Esto, luego que se conocieran detalles acerca de la cita que sostendrán este martes 4 de junio, desde las 19:30 horas, en el Congreso Nacional, los máximos representantes del partido, además de algunos de los candidatos en las elecciones de fines de octubre.

Y es que lo que parecía ser sólo una reunión en la que los dirigentes nacionales y regionales del partido iban a entregarle palabras de buena crianza a sus representantes en los comicios, finalmente resultará ser un espaldarazo a la figura de Luis Pardo, pero sobre todo una quitada de piso total y absoluta a la opción de María José Hoffmann como candidata de Chile Vamos a la Gobernación Regional de Valparaíso.

"Queremos presentar elementos fundados de que la ex diputada Hoffmann quiere usar la Gobernación o la candidatura para ser Senadora. No le interesa llegar a la Gobernación", señaló a La Tercera el diputado Andrés Celis.

De igual forma, sostuvo que "la ex Diputada puede tener un nivel de conocimiento alto e incluso puede aparecer con un mayor apoyo, siempre por debajo del actual Gobernador, pero no se muestra un elemento que es esencial: que tiene un techo, que tiene un límite y que de ahí no va a poder subir, por lo que es muy difícil que le pueda ganar al actual Gobernador (...) Es la candidata que tiene más rechazo de los que se mencionan y el que tiene menos rechazo es el ex diputado Pardo”.

Estas palabras dan algunas luces de lo que verdaderamente se abordará en la cita de este martes en el Congreso Nacional, en Valparaíso, hasta donde llegará el presidente de la tienda, el senador Rodrigo Galilea; la secretaria general, Andrea Balladares; parlamentarios de RN en la zona, las directivas y algunos candidatos. Y es que se espera convencer a la UDI de que la mejor opción para la Gobernación es Luis Pardo, por lo que le pedirán el respaldo a Evópoli y la UDI, lo que significa bajar a Hoffmann.

Sumado a lo expresado por el diputado Celis, también se dio a conocer una carta de la directiva regional, enviada a la mesa nacional, donde piden "resolver lo antes posible" al candidato de Chile Vamos para la Gobernación, donde enfrentarán a la actual autoridad, Rodrigo Mundaca, quien ya cuenta con respaldos del Frente Amplio.

"Luis Pardo fue elegido en un proceso de democracia interna, viene desarrollando un trabajo territorial permanente, trabajando con nuestros candidatos a alcaldes (más de 20), con nuestros candidatos a concejales (poco más de 300) y Consejeros Regionales (...) Tenemos el mejor candidato y dada nuestra estructura y presencia territorial, el mejor derecho a disputar la Gobernación Regional”, agregan en la carta.

Entre los argumentos de Renovación Nacional para solicitar quedarse con el cupo para la Gobernación de Valparaíso está justamente el desempeño electoral de sus cartas, teniendo seis alcaldes, 38 concejales, tres diputados y un senador. Pero eso no es todo, pues también exponen que Luis Pardo cuenta con el respaldo de Evópoli, tienda que ya comunicó oficialmente que el ex Diputado será su carta a la Gobernación. Por ello, ven que el gremialismo, con la candidatura de Hoffmann, sólo están intentando recuperar parte del terreno perdido en las últimas elecciones de 2021 y 2022.

Andrea Balladares, secretaria general de Renovación Nacional, indicó a La Tercera que su partido "tiene un candidato para la Gobernación de Valparaíso y ese es Luis Pardo. Luis ha pasado todos los procesos internos del partido, siendo ratificado por las bases. Nosotros esperamos que en esta Gobernación y en todas las regiones, con cada uno de los partidos teniendo sus candidatos, seamos capaces de ponernos de acuerdo en un solo candidato, y esto no solo en Chile Vamos, también con otros partidos de oposición, incluyendo a Republicanos”.

La controversia entre RN y la UDI no sólo no parece tener un fin próximamente, sino que también se espera que ésta aumente, considerando que el Partido Republicano también tiene un candidato (Francesco Venezian) y que su intención también es competir en unidad, por lo que una vez resuelta la modalidad en la que se definirá al candidato de Chile Vamos a la Gobernación, luego se tendrá que abrir la discusión con la tienda que lidera José Antonio Kast. Todo esto, con el tiempo corriendo en su contra...

