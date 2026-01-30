Amplían hasta fines de febrero el plazo de búsqueda en terreno donde vivía Julia Chuñil en Máfil

La búsqueda de Julia Chuñil continúa siendo el eje de las diligencias en la comuna de Máfil. El plazo para las labores en el terreno donde vivía la activista medioambiental se amplió hasta el 28 de febrero, en un intento por esclarecer su desaparición ocurrida el 8 de noviembre de 2024.

La Fiscalía de Los Ríos sostiene, a partir de testimonios y antecedentes, que tres de sus hijos le dieron muerte y enterraron su cuerpo en la propiedad.

Javier Troncoso se encuentra en prisión preventiva desde el 16 de enero por presunto parricidio, mientras que Pablo San Martín y Jeannette Troncoso cumplen arresto domiciliario total.

Carabineros ha mantenido la búsqueda en el predio, rodeado de un frondoso bosque. El Ministerio Público solicitó demoler la vivienda de Chuñil para excavar bajo ella, medida autorizada por el Juzgado de Garantía de Los Lagos.

El interés se centró en una pequeña bodega cercana a la habitación de la mujer, donde el georradar detectó anomalías en un radier.

Las excavaciones realizadas este viernes concluyeron sin hallazgos. “No se encontró nada relevante”, informó la Fiscalía de Los Ríos, que mantiene el despliegue en el terreno como parte de la investigación.

PURANOTICIA