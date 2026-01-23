Amplían hasta el lunes la detención de acusado de iniciar incendio forestal en Penco

La investigación por el incendio forestal que afectó a la comuna de Penco y dejó 20 fallecidos sumó este viernes un nuevo paso judicial, luego de que el Juzgado de Garantía de Concepción resolviera ampliar la detención del hombre acusado de iniciar el fuego.

La audiencia de formalización del imputado, un sujeto de 39 años identificado con las iniciales C.A.L.M., quedó programada para el próximo lunes al mediodía.

Durante la audiencia, el fiscal Jorge Lorca explicó que el siniestro se habría originado mientras el acusado manipulaba una cocina a leña en mal estado, lo que provocó la propagación del fuego a través de pavesas.

Por su parte, el juez Juan Domingo Pinochet ordenó mantener la detención del imputado por considerar que existía riesgo de fuga, tras reportes que indicaban que el hombre fue visto con bolsos en la ruta 172 antes de la emergencia. En tanto, la solicitud de la defensa para declarar nula la orden de detención fue rechazada por el tribunal.

Tras la audiencia, el abogado defensor cuestionó la decisión judicial y señaló que “hay una discrepancia de la percepción que tuvo el personal policial” respecto de la conducta de su representado. Aseguró que su actuar “en ningún momento fue poco diligente” y agregó que “muy por el contrario, concurre el personal de emergencia a precisamente extinguir este incendio, y este incendio es extinguido”.

Asimismo, sostuvo que, con los antecedentes actuales, la hipótesis de dolo no se sostiene. “Así, indicó que la posibilidad de hablar de una conducta dolosa previamente tal, con los antecedentes de investigación en este momento, está absolutamente ausente”, afirmó.

El defensor también apuntó a una diferencia en la interpretación del comportamiento del imputado tras el siniestro. “Hay una discrepancia muy relevante, y nosotros lo dijimos en la audiencia, de la percepción que tuvo el personal policial respecto de que esta persona se estaba fugando”, añadió. “Esta persona, nunca, jamás. Es una persona que llegó hace dos semanas a trabajar desde Talca a este lugar”.

Respecto a su presencia en la zona, explicó que el acusado “estaba teniendo un trabajo estable en condición de cuidador en este predio y específicamente lo que él hizo, como muchas de las personas que estaban siendo afectadas por esta situación de catástrofe lamentable en la región, concurrió a buscar ayudas de diversos grupos que se organizan para efectos de poder entregar ayuda”.

