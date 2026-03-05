Denuncian escasez de fármacos para pacientes con cáncer en Hospital Regional de Temuco

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) inició gestiones ante el Hospital Regional Hernán Henríquez Aravena de Temuco, tras recibir denuncias sobre falta de medicamentos esenciales para el tratamiento de pacientes oncológicas de la región de La Araucanía.

El jefe regional del INDH, Federico Aguirre, señaló que “en cumplimiento de nuestro mandato de promover y proteger los derechos humanos de quienes habitan el territorio, el INDH ha promovido acciones administrativas y judiciales, con el objeto de permitir que pacientes que padecen graves enfermedades se les garantice el acceso a medicamentos y, en última instancia, el derecho humano a la salud y a una vida digna”.

La intervención del INDH se originó luego de conocer los casos de mujeres cuyos tratamientos fueron interrumpidos o postergados, pese a contar con la aprobación de los comités técnicos respectivos. En uno de los casos, la gestión ante el Servicio de Salud Araucanía Sur permitió, luego de meses, destrabar la compra del fármaco. Sin embargo, en otro de ellos, el recinto argumentó falta de financiamiento para suministrar la terapia.

El INDH reafirmó que el Estado debe garantizar la disponibilidad de bienes y servicios de salud, conforme a los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), velando por que el acceso a medicamentos esenciales sea una prioridad efectiva en la red pública.

El derecho a la salud implica el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y para ello, la disponibilidad es un elemento esencial. Esto significa que se debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos, centros de atención, programas, personal médico y profesional capacitado y bien remunerado, junto con los “medicamentos esenciales” definidos por la OMS.

PURANOTICIA