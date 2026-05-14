Amplían detención de tres carabineros dados de baja y 12 civiles acusados por asociación criminal en Curanilahue

El Juzgado de de Garantía de Curanilahue amplió hasta este domingo 17 de mayo la detención de tres carabineros dados dados de baja y de doce civiles, acusados integrar una asociación criminal en esa ciudad de la región del Biobío.

La Fiscalía pidió esa medida en la audiencia de control de detención, pues quedan diligencias respecto de armas, municiones y drogas encontradas en allanamientos efectuados respecto del caso.

Los delitos pesquisados son asociación criminal, homicidios frustrados, robos con violencia e infracción a las normas de drogas y armas.

A un par de los excarabineros se les sindica que forman parte de la asociación criminal, más los delitos de falsificación de instrumento público y de obstrucción a la investigación. Y el tercer expolicía es acusado por hechos no relacionadios con la organización criminal.

En definitiva, la audiencia de formalización de cargos será el próximo domingo desde las 10:30 horas en el mismo tribunal.

Los civiles quedaron detenidos en tránsito en un recinto determinado por Gendarmería, y los tres excarabineros están presos en la Comisaría de San Pedro de la Paz.

Además, el Ministerio Público recibió permiso para revisar los celulares de los detenidos luego de que fueran allanadas cerca de veinte residencias.

PURANOTICIA