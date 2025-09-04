Amplían detención de padre que le disparó a su hijo de 2 años en Temuco

Un escalofriante suceso tiene en vilo a la comunidad de Temuco. Un hombre de 23 años se encuentra recluido en la cárcel local, acusado de un brutal ataque: dispararle en la cabeza a su propio hijo de 2 años. El pequeño, gravemente herido, lucha por su vida en el Hospital Regional.

El grave incidente ocurrió en el macrosector Pedro de Valdivia. Según el fiscal Luis Arroyo, el tiroteo se desencadenó durante una violenta discusión entre el detenido y la madre del niño, aparentemente por el no pago de la pensión alimenticia. En un acto de ira, el hombre extrajo un revólver y le disparó directamente al menor.

El juez de Garantía de Temuco, Mauricio Torres, acogió la solicitud del Ministerio Público y amplió la detención del imputado hasta el viernes, a la espera de los resultados de peritajes clave. La audiencia de formalización, fijada para las 12:00 horas, investigará al hombre por parricidio frustrado y porte ilegal de arma de fuego. La Fiscalía podría solicitar la prisión preventiva como medida cautelar, dada la gravedad de los hechos.

El estado de salud del pequeño es de extrema gravedad. Los médicos planeaban someterlo a un escáner durante la jornada para evaluar si es posible extraer el proyectil alojado en su cabeza.

Ante esta situación, el Seremi de Seguridad de La Araucanía, Israel Campusano, aseguró que se está prestando apoyo a la familia de la víctima con profesionales especializados en ayuda a víctimas.

El juez Torres, por su parte, ha ordenado el ingreso del detenido al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, con resguardos especiales para evitar que sea agredido por otros reclusos.

