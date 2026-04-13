Amplían detención de dos ciudadanos bolivianos que fueron sorprendidos intentando tapar zanja en Colchane

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte resolvió ampliar la detención de dos ciudadanos bolivianos que fueron arrestados en la zona fronteriza de Colchane, luego de ser sorprendidos realizando trabajos para intervenir la zanja construida en el marco del plan Escudo Fronterizo.

Todo el operativo policial se desencadenó gracias a diversos reportes que advertían la presencia de maquinaria pesada abriendo rutas clandestinas. Frente a estos datos, efectivos del OS7 de Carabineros desplegaron rondas preventivas en el área, detectando una retroexcavadora en pleno funcionamiento. Durante la fiscalización en terreno, se identificó a dos hombres de 31 y 43 años, oriundos de Bolivia, constando que uno de ellos ya poseía un historial previo por contrabando.

Respecto al procedimiento, el subcomisario de Colchane, capitán Hans Burdiles, detalló el actuar de las unidades especializadas: "El equipo multidisciplinario compuesto por personal de OS7, OS9 y SEBV procedió a la detención de dos individuos de nacionalidad boliviana por el delito de contrabando de vehículo".

Además, el oficial de Carabineros especificó que "en momentos en que realizaban un patrullaje por el sector del límite político internacional procedieron a la fiscalización de la maquinaria tipo retroexcavadora, la cual no mantenía sus placas patentes ni tampoco tenía encargo por robo".

Las indagatorias policiales confirmaron que el vehículo pesado operaba directamente sobre la geografía del lugar. Sobre este punto, Burdiles puntualizó que los individuos efectuaban "movimientos de tierra en el sector para habilitar caminos en lugares no habilitados para facilitar el delito de contrabando".

Una vez aprehendidos, los acusados pasaron a control de detención, donde el tribunal fijó la ampliación de su captura hasta este jueves con el fin de recabar mayores evidencias.

Simultáneamente, los uniformados procedieron a incautar la retroexcavadora, correspondiente a la marca MF, modelo 750. Por orden expresa del Ministerio Público, esta maquinaria quedará a disposición de Aduanas. Cabe destacar que este episodio ocurre en plena ejecución del plan Escudo Fronterizo, una estrategia gubernamental destinada a fortalecer la vigilancia en la macrozona norte. Precisamente bajo este marco, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, concretó hace poco una visita al sector para inspeccionar el progreso de los trabajos.

Las repercusiones políticas no se hicieron esperar. El diputado Mario Olavarría advirtió que "lo ocurrido en la frontera norte es un hecho grave que debe ser investigado con la máxima celeridad". El parlamentario profundizó en la necesidad de llegar al fondo del asunto, indicando que "es indispensable que se esclarezcan todos los antecedentes, se determine qué tipos de intereses existen y se identifique con claridad tanto a los responsables como a los grupos que podrían estar detrás de estos hechos".

En esa misma línea argumentativa, el legislador recalcó que "esta situación vuelve a demostrar que las medidas de resguardo fronterizo, como la construcción de zanjas, sí cumplen un rol relevante en la prevención de delitos, especialmente aquellos que requieren el uso de vehículos, como el tráfico".

Por su parte, el diputado Luis Malla también abordó la contingencia, valorando el despliegue de seguridad en la zona. El congresista manifestó que "la creación de la zanja tiene como principal objetivo frenar todo tipo de contrabando que se realice a través de vehículos, si bien pierde efectividad ante la migración irregular, lo conocido en el norte de Chile nos muestra la capacidad que tiene el personal dispuesto en la frontera para detener a estas organizaciones".

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