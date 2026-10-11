Alud de barro deja a dos trabajadores atrapados al interior de un vehículo en El Teniente

Un operativo de emergencia se activó durante la jornada de este domingo en la División El Teniente de Codelco, en la Región de O’Higgins, luego de que un alud de barro afectara un sector de las instalaciones mineras y dejara, preliminarmente, a dos trabajadores atrapados en un vehículo.

El incidente se registró en las cercanías del ADIT 42, específicamente en el sector El Rajo, donde tres trabajadores de la empresa AURA se desplazaban a bordo de una camioneta.

De acuerdo con los primeros antecedentes, uno de los ocupantes habría conseguido escapar del vehículo, mientras que los otros dos permanecerían atrapados.

Carabineros confirmó que los equipos de emergencia se dirigen al lugar y que se activaron los protocolos correspondientes para desarrollar las labores de rescate.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de los trabajadores afectados ni sobre las circunstancias que provocaron el desplazamiento de barro.

La situación continúa en desarrollo, a la espera de nuevos antecedentes que permitan confirmar las condiciones en que se encuentran las personas involucradas y el resultado del operativo de emergencia.

PURANOTICIA