Un total de 1.599 kilos de drogas fueron incautados en tres procedimientos policiales realizados en distintas rutas de la Provincia de El Loa, en la región de Antofagasta. Los operativos fueron desarrollados mediante acciones coordinadas entre la Fiscalía Regional de Antofagasta y Carabineros.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en el kilómetro 15 de la ruta B-245, en la comuna de San Pedro de Atacama, donde Carabineros detectó dos vehículos sospechosos. Al advertir la presencia policial, sus conductores intentaron escapar, pero fueron interceptados por los funcionarios. En el operativo se decomisaron 850 kilos de marihuana y 5,2 kilos de pasta base.

En un segundo procedimiento, Carabineros encontró una camioneta abandonada en la ruta B-157, en un sector fronterizo. El vehículo permanecía detenido, con el motor encendido y sin ocupantes. Al inspeccionar su interior, los funcionarios descubrieron que transportaba 496 kilos de marihuana, 5 kilos de pasta base y 44 kilos de ketamina, distribuidos entre la cabina y la zona de carga.

Tras revisar los antecedentes de la camioneta, se estableció que mantenía un encargo vigente por robo, asociado a una sustracción ocurrida en Antofagasta el pasado 11 de noviembre. Además, se constató que circulaba con placas patentes correspondientes a otro vehículo.

El tercer operativo se concretó en la ruta B-245, donde una patrulla de Carabineros fiscalizó un automóvil que circulaba a alta velocidad. Durante la inspección, los funcionarios encontraron 138,5 kilos de marihuana, 39,5 kilos de pasta base, 19,8 kilos de clorhidrato de cocaína y 1,1 kilos de ketamina.

Como resultado de los tres procedimientos, cinco adultos extranjeros fueron detenidos y formalizados por el Ministerio Público por el delito de tráfico de drogas. Todos quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, debido al peligro que representan para la seguridad de la sociedad, mientras que el tribunal fijó un plazo de investigación de 110 días.

En cuanto a las cifras regionales, durante este año se han incautado 69,9 toneladas de drogas en la región de Antofagasta, equivalente al 180% de todo lo decomisado durante 2025. Si se considera el periodo desde octubre de 2023, el volumen total de sustancias ilícitas incautadas alcanza las 135,5 toneladas.

PURANOTICIA