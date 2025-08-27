"Almirante Viel" demuestra su capacidad en exigente operación invernal en la Antártica Chilena

La Armada informó que el rompehielos "Almirante Viel" se encuentra completando sus primeras jornadas de operaciones en la Antártica Chilena, en el marco de un período invernal que combina pruebas de rompimiento de hielo, apoyo logístico a bases nacionales y extranjeras, y labores hidrográficas en sectores estratégicos del Continente Blanco.

La unidad inició desde Punta Arenas el 19 de agosto, navegando por los canales fueguinos. Inició su cruce por el Mar de Drake el 20 de agosto y arribó a Isla Snow el 21 del mismo mes para iniciar las tareas hidrográficas planificadas por la dotación y supervisadas por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).

Posteriormente, el 23 de agosto, la unidad recaló en Bahía Fildes, en la isla Rey Jorge, con el propósito de apoyar el abastecimiento de las bases del lugar. Sin embargo, los intensos vientos del sur —con rachas de hasta 40 nudos (80 km/h)— impidieron concretar el desembarco de carga. Al día siguiente, con condiciones más favorables, se efectuó el apoyo logístico a las bases de operadores antárticos nacionales y extranjeros.

Como parte de los objetivos de su comisión, el lunes 25 de agosto el "Almirante Viel" navegó hacia el sector sureste del Estrecho de Bransfield, donde se realizaron las pruebas de rompimiento de hielo en condiciones invernales.

"Enfrentamos condiciones de hielo de diez octavos de concentración, con espesores estimados entre 60 centímetros y 1 metro, lo que permitió comprobar las capacidades del buque en escenarios exigentes y validar su desempeño en operaciones de invierno", detalló el capitán Juan Pablo Enríquez.

El oficial agregó que "estas experiencias nos permiten proyectar con mayor certeza las capacidades del rompehielos para apoyar las tareas logísticas y científicas que el país desarrolla en el Continente Antártico, particularmente en condiciones extremas".

La operación invernal del "Almirante Viel" continúa en desarrollo. Tras finalizar estas actividades, la unidad tiene programado continuar hacia la Base Naval Antártica "Arturo Prat" para apoyar sus requerimientos logísticos y, posteriormente, retomar los levantamientos hidrográficos en la zona, contribuyendo al conocimiento científico y al fortalecimiento de la presencia nacional en el Continente Antártico.

La Armada de Chile reafirmó a través de estas operaciones su compromiso con el desarrollo nacional, la investigación científica y la soberanía efectiva en el Territorio Chileno Antártico, proyectando al país como una nación eminentemente marítima y antártica.

