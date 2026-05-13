Allanan comunidad de Temucuicui tras ataque a balazos a Carabineros en Ercilla: Incautan armas y camioneta

Carabineros de la Zona de Control de Orden Público (COP) e Intervención Sur, en conjunto con personal especializado del OS-9, desplegó un operativo integral en la comuna de Ercilla, específicamente en el sector de Temucuicui, en una inmediata reacción luego de dos graves ataques armados registrados durante la madrugada contra efectivos de Carabineros y la 6ª Comisaría de Ercilla.

Uniformados desplegaron un operativo multidisciplinario en Temucuicui, orientado a identificar y ubicar a los autores de los ataques.

El procedimiento permitió recuperar armamento de alto poder de fuego y la camioneta que habría sido utilizada por los antisociales para cometer los ataques que afectaron a cuarteles y a personal de Carabineros COP en Ercilla.

Durante el intenso despliegue, vehículos policiales recibieron múltiples impactos balísticos efectuados por sujetos ocultos en zonas boscosas del sector. Pese a ello, no hubo policías uniformados ni civiles lesionados.

El jefe de Zona de Control de Orden Público e Intervención Sur, general Cristian Mansilla, señaló que "tras los ataques a Carabineros, se dispuso de inmediato la creación de un equipo multidisciplinario para poder ingresar con rapidez a la comunidad Temucuicui y lograr identificar y ubicar a los autores de este hecho".

El operativo fue monitoreado en todo momento con el apoyo de drones e infraestructura blindada, que permitieron entregar mayor seguridad al personal que efectuaba las operaciones.

Los hechos fueron informados al Ministerio Público para continuar con las diligencias investigativas del caso, las que se desarrollan por parte de los equipos especializados OS-9 y Labocar.

(Imagen: Carabineros)

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