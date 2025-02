Alianza Codelco-SQM: Consulta indígena en Atacama cierra su primera etapa

El pasado 31 de enero terminó la primera de las cinco etapas que considera la consulta indígena que se desarrolla con las comunidades del salar de Atacama, en el marco de la alianza Codelco-SQM.

Según consignó La Tercera, tras cuatro reuniones, Corfo consiguió poner de acuerdo a las comunidades que participan del proceso sobre la manera en que se desarrollarán las siguientes fases.

Es así como el cierre de la etapa de planificación permitió aprobar la metodología que se utilizará para desarrollar el resto del proceso.

La primera reunión de la etapa de entrega de información se realizará el próximo martes 11 de marzo a las 9:30 horas, en lugar aún por confirmar.

Desde las empresas, manifiestan que “se está llevando un proceso de diálogo participativo con las comunidades locales, y que se observa una buena disposición de las partes”.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pachecho, ha mencionado que se “está en desarrollo un proceso de principal importancia: la consulta indígena de los contratos con Corfo, que contempla materias como la transparencia en trabajo ambiental, gobernanza y distribución de beneficios en favor de las comunidades”.

“La consulta indígena para la explotación del litio en el salar de Atacama es un proceso desarrollado por Corfo. Codelco, en conjunto con SQM, ha venido realizando un proceso de diálogo voluntario y anticipado con las distintas comunidades indígenas del salar como parte del acuerdo entre ambas compañías y del compromiso en materia de sustentabilidad del proyecto conjunto”, señalaron desde Codelco.

Entre las comunidades, fuentes de Socaire -la comunidad más cercana al área de operaciones del salar- afirmaron que “aún no es posible pronunciarse sobre la metodología, pues no se tiene el acta, la que entendemos no debe contemplar la votación como forma para tomar acuerdos”.

“Es esencial que Corfo asuma un mayor liderazgo para que este proceso y los contratos consultados reconozcan la realidad territorial de las comunidades aledañas, en las que se ejecuta el proyecto actualmente, y donde se quiere seguir explotando litio por los siguientes 35 años”, precisaron.

Otros actores indígenas y conocedores del proceso destacaron como uno de los principales logros conseguidos durante esta primera etapa el que se duplicaran los montos de recursos que Corfo entregará a cada comunidad para que cuenten con asesorías expertas durante el proceso.

En tanto, CPA en un documento oficial aseguró que “no deja de ser llamativo que este viernes 31 de enero, en la sede de la comunidad de Cúcuter, haya terminado la primera fase de la Consulta Indígena Corfo, con las definiciones metodológicas que ya permiten a partir de marzo iniciar un proceso que será seguramente muy duro e intenso, porque lo que se juega tanto en esta Consulta Indígena, como en la que se realice en el contexto del futuro Estudio de Impacto Ambiental, es el potencial destino del salar de Atacama en los próximos 35 años”.

PURANOTICIA