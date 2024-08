Algarrobo, San Antonio y Viña del Mar lideran estudio sobre corrupción municipal: Periodo de Reginato registra el monto más alto a nivel país

Esta semana se dieron a conocer los resultados del segundo «Observatorio de Prensa de Corrupción Municipal», estudio ejecutado por la consultora Imaginacción entre los meses de octubre de 2021 y julio de 2024, periodo en el que se revisaron más de mil notas de prensa (1.013), ya sea de medios digitales, diarios, televisión y radios.

En lo específico, el trabajo investigativo consideró la totalidad de noticias que dieron cuenta de un mal uso de recursos públicos y de corrupción municipal, incluyendo indagatorias que se encuentran en calidad de formalizadas, así como las que no.

De esta manera, uno de los principales resultados que arroja el estudio revela que de las 346 municipalidades que hay en Chile, 67 han sido denunciadas, investigadas, formalizadas o condenadas por mal uso de recursos públicos y/o corrupción, cifra que roza el 20% de las casas edilicias del país. En otras palabras, una de cada cinco entidades comunales registran denuncias asociadas a este tipo de irregularidades.

Otra de las sorprendentes conclusiones del «Observatorio de Prensa de Corrupción Municipal» es que el monto total de denuncias asociadas a este ítem supera los 431 mil millones de pesos ($431.392.149.723), cifra que, en palabras sencillas, equivalen a nueve teletones, 11,3 planes contra el crimen organizado o 71 Cesfam construidos.

MUNICIPIOS LOCALES BAJO LA LUPA

Poniendo la lupa en la región de Valparaíso, los resultados del estudio revelan que Algarrobo, San Antonio y Viña de Mar aparecen dentro de los 15 municipios con más notas publicadas por casos asociados a corrupción. En específico, estas ocupan los puestos 5, 14 y 15, respectivamente. En tanto, los municipios de Nogales, La Calera, El Quisco y El Tabo también aparecen mencionados, pero dentro de la categoría «otros», vale decir, que registran menos de 10 notas asociadas a corrupción.

La consultora Imaginacción da cuenta que las publicaciones asociadas a corrupción en el Municipio de Algarrobo sumaron un total de 55; mientras que en el de San Antonio llegaron a 14; y en el de Viña del Mar totalizaron 13 durante el periodo observado.

Importante es mencionar que el listado a nivel nacional lo lidera la Municipalidad de Vitacura, seguidas por las de Maipú y Recoleta, conformando el podio con tres comunas de la Región Metropolitana. Más atrás aparece el Municipio de Rancagua.

Bajo este contexto, la investigación da cuenta que las noticias asociadas a casos de corrupción en los municipios implican directamente a los alcaldes de las mismas. Es así como en el quinto lugar a nivel nacional aparece el ex alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez (ex UDI), con 55 publicaciones en medios de prensa; el ex alcalde de San Antonio, Omar Vera (ex Partido Radical y hoy candidato independiente), con 14 publicaciones; y Virginia Reginato, ex alcaldesa de Viña del Mar (UDI), con 13 notas de prensa.

A nivel nacional, el personaje político con más publicaciones por casos asociados a corrupción municipal son el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), con 175 notas de prensa; seguido por la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (UDI), con 124; y el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) con 121 publicaciones.

VIÑA A LA CABEZA A NIVEL DE MONTOS

El «Observatorio de Prensa de Corrupción Municipal» también analizó los montos denunciados por comuna, ítem donde Viña del Mar aparece liderando a nivel nacional, pues en las publicaciones de prensa se indica que durante la administración de la ex alcaldesa Virginia Reginato se habrían cometido hechos asociados a corrupción por 100 mil millones de pesos ($100.000.000.000). Vale recordar que la denominada «Tía Coty» estuvo por 16 años y 6 meses en aquel puesto, entre los años 2004 y 2021.

En segundo lugar a nivel de la región de Valparaíso aparece el Municipio de San Antonio, que registra denuncias por 12 mil millones de pesos ($12.000.000.000) durante el tiempo analizado (octubre de 2021 y julio de 2024). El tercer puesto es para la Municipalidad de La Calera, que registra denuncias por más de 5 mil millones de pesos ($5.625.000.000). Luego surge el Municipio de Algarrobo, con los casi 1.200 millones de pesos ($1.193.000.000) asociados al desfalco de sus arcas financieras.

PARTIDOS POLÍTICOS

Respecto a los 67 municipios denunciados por hechos de corrupción, el estudio de Imaginacción señala que un 37% de estos alcaldes son independientes. En cuanto a los partidos, los de la Unión Demócrata Independiente (UDI) encabezan el listado, con un 15%. Le siguen los del Partido Socialista (PS), con 10%. Más atrás aparecen de Renovación Nacional (RN), con 9%. Los de la Democracia Cristiana (DC) llegan al 7%; los ex PS son el 3%; mientras que los del Partido Comunista (PC) son el 3%.

El estudio evidencia que la distribución de alcaldías por partidos políticos da cuenta que un 44% de ellas corresponden a independientes; un 13% de la Democracia Cristiana; un 11% de Renovación Nacional; un 8% de la Unión Demócrata Independiente; un 6% del Partido Socialista; un 5% del Partido por la Democracia; un 3% del Partido Radical y un 2% del Partido Comunista. Un 8% entra en la categoría de «otros».

En cuanto a la situación judicial de las denuncias contra estos municipios, un mayoritario 48% se encuentran en calidad de investigados; un 24% tienen su(s) causa(s) en grado de formalizada(s) por el Ministerio Público; otro 24% tiene a autoridades municipales condenadas; y el 4% restante figura como «no mencionado».

Sobre el tipo de delito, 689 denuncias apuntan a casos de fraude al Fisco; seguidas por las 432 relacionadas a malversación de caudales públicos; y 395 de cohecho. Más atrás aparecen 110 denuncias asociadas al delito de falsificación de instrumento público; 101 por lavado de activos; 68 por irregularidades y 82 por «otros».

CONCLUSIONES

Como se logra apreciar en el estudio, las denuncias por corrupción municipal fueron parte relevante de la agenda noticiosa, especialmente en el primer semestre de 2024, período en el que se publicaron 411 notas, correspondientes al 40,5%.

En ese sentido, la mayor parte de las denuncias publicadas entre enero y julio de 2024 corresponden al Municipio de Recoleta (período de Daniel Jadue, 111), Maipú (período de la alcaldesa Cathy Barriga, 70) y Rancagua (período del Juan Ramón Godoy, 50).

De igual forma, los resultados muestran que el problema es transversal desde el punto de vista de la posición política de los alcaldes cuestionados: las denuncias abarcan a gran parte del arco político e incluyen a los alcaldes independientes.

Claudia Miralles, gerenta de la consultora, explicó que "los resultados alertan de un aumento dramático de denuncias y publicaciones acerca de actos de corrupción en los municipios durante los primeros meses de 2024. Los montos totales denunciados por la prensa para el período analizado resultan obscenos: equivalen a 9 teletones, a 11,3 planes contra el crimen organizado o a la construcción de 71 Cesfam".

"Urge dotar a los municipios de mayor capacidad de control y fiscalización, así como fortalecer a la Contraloría General de la República para la supervisión externa del uso de los recursos. Las alertas levantadas por la prensa deben ser consideradas en la próxima elección de octubre, ya que la mejor manera de cautelar el adecuado uso de recursos es mediante el control ciudadano", sentenció la experta.

PURANOTICIA