Alerta Roja para Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla por sistema frontal: aluvión arrastró vehículos en sector de Tocopilla

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Amarilla y declaró Alerta Roja por evento meteorológico para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la región de Antofagasta:

Alertamiento: Alarma AAA8

Pronóstico: Precipitaciones intensas en el litoral (Tocopilla y Taltal) y cordillera de la costa (Tocopilla hasta Taltal), durante este martes.

Alertamiento: Alerta AA139-1

Pronóstico: Viento moderado a fuerte con desarrollo de ventiscas, en cordillera de la costa, pampa, precordillera occidental, precordillera Alto Loa, precordillera salar y cordillera, desde el lunes y hasta este martes.

Alertamiento: Alerta AA141-3

Pronóstico: Precipitaciones moderadas a fuertes en litoral y cordillera de la costa, desde este martes y hasta el miércoles.

Alertamiento: Alerta AA143

Pronóstico: Viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en pampa, precordillera occidental, precordillera Alto Loa y precordillera salar, durante el lunes.

Alertamiento: Aviso A422-2

Pronóstico: Probables nevadas en cordillera de la costa, precordillera occidental, precordillera Alto Loa y precordillera salar, durante el lunes y hasta este miércoles.

Alertamiento: Aviso A425-1

Pronóstico: Nevadas normales a moderadas en cordillera, desde el lunes y hasta este miércoles.

Alertamiento: Aviso A428

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas en litoral y cordillera de la costa, desde el lunes y hasta este miércoles.

Alertamiento: Aviso A430

Pronóstico: Precipitaciones normales a moderadas en pampa, desde el lunes y hasta este martes.

Alertamiento: Aviso A432

Pronóstico: Viento normal a moderado, con probabilidad de tormentas de arena, en zonas litorales, durante este martes.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante la actualización de su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es muy alta en el litoral (Tocopilla y Taltal) y cordillera de la costa, Alta en el litoral (Antofagasta) y baja en el resto de la región.

Asimismo, se informa que se solicitó la evacuación de los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, 5 de Octubre, 18 de Septiembre, Almirante Riveros y O'Higgins de la comuna de Tocopilla, producto de la activación de quebradas, las que están siendo reforzadas mediante la activación de mensajería SAE.

Además, un aluvión arrastró varios vehículos durante su paso por la población Pacífico Norte en Tocopilla.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, la Dirección Regional del Senapred canceló la Alerta Amarilla y declaró Alerta Roja por evento meteorológico para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla, vigente a contar de este martes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que con la declaración de esta Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

PURANOTICIA