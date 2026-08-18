Alerta Roja para Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla por sistema frontal: aluvión arrastró vehículos en sector de Tocopilla

Asimismo, se solicitó la evacuación de los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, 5 de Octubre, 18 de Septiembre, Almirante Riveros y O'Higgins de la comuna de Tocopilla, producto de la activación de quebradas, las que están siendo reforzadas mediante la activación de mensajería SAE.
La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Amarilla y declaró Alerta Roja por evento meteorológico para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla.
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la región de Antofagasta:
Alertamiento: Alarma AAA8
Alertamiento: Alerta AA139-1
Alertamiento: Alerta AA141-3
Alertamiento: Alerta AA143
Alertamiento: Aviso A422-2
Alertamiento: Aviso A425-1
Alertamiento: Aviso A428
Alertamiento: Aviso A430
Alertamiento: Aviso A432
Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante la actualización de su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es muy alta en el litoral (Tocopilla y Taltal) y cordillera de la costa, Alta en el litoral (Antofagasta) y baja en el resto de la región.
Asimismo, se informa que se solicitó la evacuación de los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, 5 de Octubre, 18 de Septiembre, Almirante Riveros y O'Higgins de la comuna de Tocopilla, producto de la activación de quebradas, las que están siendo reforzadas mediante la activación de mensajería SAE.
Además, un aluvión arrastró varios vehículos durante su paso por la población Pacífico Norte en Tocopilla.
En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, la Dirección Regional del Senapred canceló la Alerta Amarilla y declaró Alerta Roja por evento meteorológico para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla, vigente a contar de este martes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".
Senapred indicó que con la declaración de esta Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".
PURANOTICIA