Alerta Roja en Vichuquén: incendio forestal consume 250 hectáreas y obliga a nuevas evacuaciones

El avance del incendio forestal Alto Llico obligó este domingo a ampliar las evacuaciones preventivas en la comuna de Vichuquén, región del Maule. Ante la cercanía de las llamas a sectores habitados, las autoridades activaron nuevamente el sistema de mensajería SAE para alertar a los vecinos.

Según la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro ha consumido cerca de 250 hectáreas de vegetación, cifra que representa un aumento significativo respecto del día anterior. Durante la tarde se ordenó evacuar los sectores Culenmapu y Borde del Lago, sumándose a la evacuación previa de Quebrada Culenmapu.

El Senapred reiteró el llamado a la población a actuar con calma y acatar las indicaciones de las autoridades y equipos de emergencia, destacando la importancia de evacuar acompañados de mascotas y pertenencias esenciales.

Para combatir el incendio, se desplegaron dos técnicos, cinco brigadas, maquinaria pesada, un camión cisterna y un amplio despliegue aéreo que incluye helicópteros, un avión de coordinación y aviones tanqueros. A este operativo se suman los Cuerpos de Bomberos de Llico, Hualañé, Licantén y Vichuquén, junto con Carabineros.

Debido al riesgo para zonas pobladas, la comuna se mantiene bajo Alerta Roja, mientras el municipio habilitó el Liceo Entre Aguas de Llico como recinto de acogida. Personal del equipo de Salud Municipal, Dideco y Departamento Social se encuentra en terreno, brindando asistencia directa a los vecinos y coordinando esfuerzos con Conaf y organismos regionales de emergencia.

PURANOTICIA