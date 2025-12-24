Alerta Roja en Maule: incendio forestal avanza peligrosamente hacia sectores habitados

Información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) reporta que un incendio forestal en Maule consume una superficie de 50 hectáreas, motivo por el que se declaró Alerta Roja en dicha comuna de la Séptima Región.

La emergencia que se registra en el cerro Maule se mantiene en combate con una brigada, tres técnicos de Conaf, diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de Maule, tres helicópteros y un camión aljibe de la Municipalidad.

De acuerdo a lo informado por Conaf del Maule, el fuego se encuentra con cercanía a sectores habitados, lo que da cuenta de la peligrosidad de la emergencia.

En consideración a estos antecedentes, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Maule por incendio forestal, vigente desde este miércoles 24 de diciembre y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

Con la declaración de esta Alerta Roja, Senapred indicó que "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred)".

