Alerta roja en Collipulli por incendio forestal que afecta a la Reserva Nacional Malleco

La propagación de un incendio forestal en un área protegida de La Araucanía obligó a reforzar las medidas de emergencia durante la tarde de este domingo. Ante la magnitud del siniestro, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Collipulli, luego de que las llamas afectaran a la Reserva Nacional Malleco.

De acuerdo con lo informado por el organismo, el incendio se originó tras la caída de un rayo en el sector, lo que motivó una intensa movilización de recursos terrestres. En el combate del fuego trabajan brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), junto a distintas compañías de Bomberos, con el objetivo de contener el avance del siniestro.

Desde Senapred detallaron que “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

En paralelo, Conaf informó que mantiene activos otros cuatro incendios forestales en la Región de La Araucanía, los que afectan a las comunas de Carahue, Cunco, Los Sauces y Padre de Las Casas.

Si bien las condiciones climáticas actuales presentan temperaturas cercanas a los 30 grados, el pronóstico entrega un escenario más favorable para las labores de control. Se esperan precipitaciones y un descenso en la temperatura máxima, que podría bordear los 20 grados, al menos hasta este jueves.

