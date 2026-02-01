Alerta por tormentas eléctricas: actualizan pronóstico entre Coquimbo y el Maule

La dirección meteorológica advirtió precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo para este domingo, debido a una condición de baja segregada que afectará principalmente zonas cordilleranas y precordilleranas
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas que se registrarán este domingo en un amplio tramo del país, desde la región de Coquimbo hasta el Maule.
Según el organismo, el fenómeno se desarrollará desde la mañana hasta la noche y estará asociado a una condición sinóptica de baja segregada, la que podría provocar precipitaciones fuertes en cortos períodos de tiempo, especialmente durante la tarde y noche.
La DMC indicó que los mayores impactos se concentrarían en sectores de cordillera, precordillera y valles precordilleranos, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a la evolución del pronóstico y a posibles actualizaciones del aviso.
ZONAS CON AVISO POR TORMENTAS ELÉCTRICAS:
Desde la DMC explicaron que este tipo de aviso se emite ante fenómenos meteorológicos de severidad moderada, que pueden representar riesgos para la población, especialmente para quienes realizan actividades al aire libre.
Las autoridades reiteraron el llamado a informarse por canales oficiales y a tomar precauciones ante posibles descargas eléctricas y lluvias intensas durante la jornada
