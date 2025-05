Alerta en el SHOA: Se devela mal funcionamiento de boyas detectoras de tsunamis en costas chilenas

Las cinco boyas DART (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis) del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) de la Armada muchas veces no funcionan, a pesar de que son cruciales en la respuesta del Estado frente a la ocurrencia de este tipo de desastres naturales.

Según publica La Tercera, el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de la Armada (SHOA) confirmó vía Transparencia estos desperfectos en las boyas DART desplegadas frente a Iquique, Mejillones, Caldera, Pichidangui y Constitución, a una distancia media de 200 kilómetros de la costa.

Los detalles de los desperfectos se ven reflejados, además, en varios de los balances de gestión integral que la institución realiza cada año y en publicaciones de su sitio institucional. De todas formas, el tiempo preciso en que el SHOA permaneció sin recibir información de sus boyas es un dato que la institución sostiene que no tiene a mano.

El desperfecto de estos instrumentos impide al Estado medir la magnitud exacta de un tsunami que se aproxime a Chile desde mar adentro.

Las boyas DART están ubicadas en sitios estratégicos de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, en función del riesgo histórico de tsunamis. En total son 74 unidades. Miden de forma permanente el nivel del mar para detectar y calcular la altura de maremotos cuando estos ocurren.



Los instrumentos se conforman por la boya superficial, la línea de anclaje que la mantiene en su posición y un sensor de presión ubicado en el lecho marino (BRP, por sus siglas en inglés), el cual es capaz de detectar variaciones producidas por el paso de un maremoto, a pesar de que en aguas profundas sea de pocos centímetros.

En su respuesta enviada por Transparencia, la Armada precisó las veces en que los instrumentos han fallado.

La boya DART de Iquique tuvo cuatro desperfectos: en tres oportunidades se cortó el anclaje del dispositivo, mientras que el otro desperfecto se produjo por una falla en el sensor de fondo marino.

En el caso del dispositivo de Mejillones, en al menos dos oportunidades desconocidos cortaron la línea de anclaje. En la boya de Caldera, también hubo dos cortes por acción de terceros. La boya de Pichidangui, en tanto, sufrió este embate cinco veces, además de un mantenimiento del sensor de presión del fondo marino.

Por último, el cabo de la boya de Constitución fue cortado por externos tres veces; en una ocasión éste sufrió un desperfecto “por falla de fábrica” y en otra oportunidad se le debió hacer mantenimiento a su sensor de presión.

Las boyas DART de Iquique y de Caldera fueron adquiridas por el Estado a un precio de US$600.000 cada una, mientras que las otras tres fueron donadas por EE.UU. a Chile a través de un Memorándum de Entendimiento entre la NOAA y el SHOA.

En su respuesta vía Transparencia, la Armada precisó que los costos de las 17 reparaciones de las que informó ascienden a $US 1.610.479. Es decir, el valor entre la adquisición y los arreglos sube a $US 2.810.479, equivalentes -según el cambio actual- a 2.651.395.281 pesos chilenos.

El costo de cada restauración contempla materiales y gastos operacionales y oscilan entre los $US 74.765 a los $US 124.785. Esto es entre 70 y 117 millones de pesos por operación.

PURANOTICIA