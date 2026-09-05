Alerta Amarilla en la provincia del Biobío por vientos de hasta 100 km/h

Rachas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en sectores cordilleranos mantienen en alerta a las autoridades de la Región del Biobío. Ante este escenario, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la provincia del Biobío.

La medida fue adoptada considerando los alertamientos meteorológicos emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que anticipan condiciones de viento durante este 5 y 6 de septiembre.

Para la provincia del Biobío se espera viento moderado a fuerte de dirección Este, asociado a los fenómenos conocidos como Raco o Puelche, principalmente en sectores cordilleranos. A ello se suma viento normal a moderado, también de componente Este, en la precordillera.

Diego Zulueta, jefe de la Unidad Regional de Alerta Temprana, explicó que las condiciones previstas para este fin de semana podrían afectar distintos sectores de la Región del Biobío, con intensidades que aumentarán hacia las zonas de mayor altura.

“Los rangos de viento alcanzarán entre los 60 y 80 kilómetros por hora de manera sostenida en estos sectores, alcanzando rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora del sector de valle, hasta 80 kilómetros por hora el sector de precordillera, y hasta 100 kilómetros por hora el sector de cordillera de la región del Biobío”, indicó.

Frente a estas condiciones, Senapred solicitó a las autoridades locales reforzar las medidas de preparación y mantener informada a la población respecto de los riesgos asociados al evento meteorológico.

El organismo recomendó, además, evitar permanecer cerca de árboles, techumbres y estructuras que puedan desprenderse producto del viento. También llamó a mantenerse preparados frente a eventuales interrupciones de rutas y cortes en el suministro eléctrico.

“Desde Senapred mantendremos el monitoreo permanente con los integrantes del sistema regional de prevención y respuesta ante desastres”, agregó Zulueta.

La situación meteorológica también mantiene bajo vigilancia a las provincias de Concepción y Arauco. En ambos territorios, Senapred modificó la cobertura de la Alerta Temprana Preventiva por viento, vigente desde el pasado 3 de septiembre y que continuará mientras las condiciones lo ameriten.

Para estas provincias se contempla viento moderado a fuerte de dirección Este, asociado igualmente a Raco o Puelche, en sectores de valle, precordillera y cordillera. En tanto, otro alertamiento meteorológico prevé viento normal a moderado en el litoral y la cordillera de la costa. Ambas condiciones están previstas entre el 5 y el 6 de septiembre.

Con la modificación de la Alerta Temprana Preventiva, Senapred reforzará la vigilancia de las condiciones de riesgo y de las vulnerabilidades asociadas al evento, manteniendo la coordinación con los organismos que forman parte del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

PURANOTICIA