Alcaldesa de Viña del Mar solicita a Delegación reponer baños químicos en zonas en que damnificados por incendios aún los requieren

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, informó que solicitará a la Delegación Presidencial, reponer el servicio de baños químicos en las zonas en que los vecinos afectados por el incendio de febrero lo han solicitado, por cuanto aún no cuentan con conexión a alcantarillado.

Ello, a raíz de la preocupación manifestada luego del retiro de los baños en diversos puntos donde ocurrió la emergencia.

La jefa comunal afirmó que “nuevamente hay una cuestión de sentido común, que a veces no se tiene presente por parte de los tomadores de decisiones”.

Al respecto, la alcaldesa señaló que “efectivamente, hay que sacar baños en los lugares donde los vecinos han pedido que se saquen porque se prestan para la comisión de delitos o son un punto sanitario que no está contribuyendo, pero no desescalar en total los baños, porque todavía hay sectores donde la gente, lamentablemente, está autoconstruyendo; todavía muchas, si no la mayoría de las viviendas de emergencia no están conectadas al servicio sanitario, cuando eso por normativa y por instrucción del Presidente tenían que estar conectadas. Han pasado ya más de 6 meses”.

La autoridad comunal sostuvo que “cuando no se tienen esos indicadores, esos criterios que son objetivos, no se puede hacer un retiro total de los baños, y eso es lo que hemos solicitado”.

Y precisó que, “como municipio no tenemos a cargo, lamentablemente, el contrato de los baños, pero nuevamente vamos a tener que suplementar el servicio y tener que contratarlo nosotros, sin tener la obligación ni la responsabilidad, para poder atender esto”.

Finalmente, la jefa comunal informó que “vamos a tener que levantar un informe Alfa para exigir que los baños, donde son necesarios, no se vayan”.

