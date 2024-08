Alcaldesa de Papudo, quien busca la reelección, critica candidaturas “independientes” de Rosa Prieto y Margarita Sandoval

Enfatizando en buscar mantener el equilibrio en la comuna, entre quienes viven a diario allí y quienes tienen una segunda vivienda, además de enfrentar el desafío de la delincuencia y, sobre todo, de la cesantía por la que atraviesa la comuna, la alcaldesa Claudia Adasme (Renovación Nacional), candidata de Chile Vamos a la reelección en Papudo, aborda su interés en mantenerse en el cargo de cara a las elecciones de octubre, la competencia con la exalcaldesa Rosa Prieto, y su visión de lo que fue su anterior mandato, a propósito del caso “copy paste” que fue conocido a nivel nacional: “Uno el jefe del servicio, es uno el jefe comunal, por lo cual es uno quien tiene que dar la cara. Más allá de entrar a hablar de eso, la gente tiene memoria”.

Adasme asegura que busca continuar siendo alcaldesa pues quiere “seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas de mi comuna, que es el lugar donde yo crecí, donde yo nací, donde crecí y donde he vivido toda la vida. En tres años hemos logrado avanzar mucho y queremos terminar y concluir proyectos que son fundamentales para el desarrollo de la comuna y que en ellos estamos trabajando actualmente. Por ejemplo, el jardín Barquito de Papel, el desarrollo del borde costero y del parque Papudo y la reposición de la posta rural de Pullally”.

¿Cómo ve la competencia a la alcaldía? Incluso va una ex correligionaria, Rosa Prieto. Hay otra candidatura de Margarita Sandoval que juntó una buena cantidad de firmas, y va nuevamente el DC con el que compitió en 2021 Jaime Ahumada. Ese año, de hecho, la diferencia de votos que la hizo ganar fue poquísima, estuvo muy reñido.

Sí, mira, la verdad es que estamos tranquilos, creemos que hemos hecho la pega. He sido una alcaldesa presente y eso para mí es fundamental. Yo estoy tranquila, creo que la gente va a saber reconocer el trabajo y sobre todo la gente va a valorar que hemos tratado de hacer lo mejor por nuestra comuna.

CRÍTICA A ETIQUETA DE INDEPENDENCIA

¿Qué le parece la candidatura de la exalcaldesa Rosa Prieto, que va como independiente esta vez?

Mira, la verdad es que yo encuentro súper válido quien quiera se presente, yo creo mucho en la democracia, por lo cual quien quiera competir es súper válido que lo haga. Lo que yo sí no comparto es declarar independencia, cuando todos sabemos el corazoncito que tenemos… En este caso sabemos que Rosita es de derecha, sabemos que Margarita es de izquierda, entonces, frente a eso yo no estoy de acuerdo con declarar independencia. Yo siempre he dicho que yo pertenezco a un sector político que es de centro derecha y eso la gente lo sabe, pero a la hora que nosotros trabajamos con los vecinos y vecinas, trabajamos sin ningún color político, sin ningún miramiento. Yo la verdad es que no le tengo miedo a competir ni con Rosita, ni con Margarita, ni con Jaime, porque creo en la democracia y también creo que la gente tiene el derecho a elegir quién quiere que sea su autoridad.

La competencia se ve interesante porque se trata de candidatas que ya han sido alcaldesas.

Exactamente, por lo menos ella estuvo 20 años al servicio de la comunidad. También es importante que el recambio, la gente tiene que tener la oportunidad de ver esta gobernanza con ideas renovadas, con otros equipos, con otro estilo de hacer política, donde las diferencias no caben, porque estamos haciendo una mejor comuna para todos y todas y bueno, la gente tendrá la capacidad de decidir.

La disputa electoral de usted con Rosa Prieto se asemeja a lo que pasa en Quillota, con Óscar Calderón que va a la reelección y el exalcalde Luis Mella, quien busca regresar… ambos eran muy cercanos y ahora se les ve bastante distanciados…

Mira, la verdad es que siento que no es tema, porque finalmente nosotros con propuestas, con ideas, con trabajo, tenemos que llevar a la elección ambas candidaturas. Y en ese sentido yo creo que, vuelvo a insistir, son maneras distintas de gobernanza. La gente lo ha podido ver, tuvo 20 años para ver a Rosita, ha tenido tres años para ver cómo lo he hecho yo. Y en ese sentido vuelvo a insistir, yo por mi parte voy a apostar por lo que sé hacer, que es hacer campañas limpias, campañas con la gente, campañas en la calle, y esa va a ser mi fortaleza. No le doy más miramiento, siento que Rosita ha tenido su tiempo, por lo cual yo no lo siento como una competencia.

ROSA PRIETO Y CASO COPY PASTE: "LA GENTE TIENE MEMORIA"

Ella estuvo ligada al denominado caso "copy paste" que ocurrió en el municipio. ¿De qué forma ese caso afectó a la comuna? ¿Todavía se sienten las consecuencias de aquello en el municipio y la comunidad?

La gente tiene memoria y en ese sentido yo no quiero entrar en las cosas que ella hizo mal de la gestión anterior. El caso fue muy bullado, tuvo un prensa nacional y la verdad es que a ella le pegó muy duramente en su gestión. Y si a mí me pasara también, es uno el jefe del servicio, es uno el jefe comunal, por lo cual es uno quien tiene que dar la cara. Más allá de entrar a hablar de eso, la gente tiene memoria, solo decir eso.

El candidato Jaime Ahumada planteó la idea de un acuario para Papudo. ¿Qué le parece?

Ni siquiera he visto la propuesta de un acuario porque siento que hoy día nosotros estamos trabajando en nuestras propuestas que tienen que ser realmente donde están las necesidades de la gente. Si es un acuario por el tema de turismo, nosotros estamos desarrollando proyectos que realmente apunten a mejorar el turismo en la comuna. Hoy día un acuario para nosotros no es una necesidad, hay cosas más importantes que mejorar como infraestructura pública, tener más canchas, que terminar el mejoramiento de las calles de la comuna, terminar la pavimentación de Pullally, hacer la reposición de la posta de Pullally y nosotros en temas de turismo nos estamos guiando por lo que es el plan de desarrollo turístico de la comuna y que está trabajado con una gobernanza comunal turística que la hemos desarrollado en nuestro periodo. Nunca se había hecho un Pladetur y la verdad es que esa es nuestra carta de navegación. Si tú me preguntas hoy día si mi prioridad sería tener un acuario, yo respondo para nada, o sea, yo hoy día creo que hay que centrar las ideas y las propuestas en las necesidades de la gente, en mejorar las calles, mejorar los barrios, en recuperar la infraestructura pública, en mejorar la iluminación, pero no en un acuario que hoy día de verdad que siento que no es ninguna, pero ninguna prioridad para la comuna de Papudo.

La comuna de Papudo es una de las comunas con mayor cantidad de segunda vivienda en la zona. ¿Cuál es el desafío, con los intereses inmobiliarios, el transporte y la seguridad?

Lo vemos en un equilibrio. Hay mucha gente que tiene segunda vivienda pero que post pandemia la ha hecho su primera vivienda. Hay mucha gente que llegó a vivir al lugar y por eso estamos tan ansiosos de recibir los resultados del Censo para saber cuánta gente realmente está viviendo en la comuna.

¿Usted cree que ha aumentado de manera importante la población en Papudo?

Sí, absolutamente. Hoy día no tenemos cupos de matrícula en los establecimientos educativos, entonces el aumento de la población se ha visto pero notablemente. Y por otro lado, nosotros tenemos un veraneante que es el veraneante antiguo de la comuna. La gran mayoría de los papudanos nos conocemos con los veraneantes, sabemos quiénes son, compartimos espacios, nos encontramos en la caleta, nos encontramos cuando andamos caminando, cuando estamos por el borde costero. Si hay algún beneficio para un papudano, ahí están los veraneantes, entonces la verdad es que es la gran diferencia entre el veraneante que va a Papudo, o las segundas viviendas de Papudo y las segundas viviendas de Maitencillo, porque finalmente nosotros nos conocemos de la vida y eso hace que el papudano tenga una relación muy linda con la gente que es la que tiene las segundas viviendas principalmente. Uno de nuestros ejes principales es la seguridad pública, porque entendemos que el gobierno no se está haciendo cargo de la seguridad como quisiéramos, por lo cual el énfasis también de esta administración ha sido la seguridad y que nos elijan por ser una comuna segura y que eso le permita al veraneante antiguo y al papudano que reside habitualmente, sentir que Papudo sigue siendo el mismo, a pesar de todo lo que vemos hoy día a nivel nacional, donde se ha disparado la delincuencia, donde la gente vive con una sensación de inseguridad. En eso invertimos y en eso estamos trabajando todos los días, seguir manteniendo este estándar de seguridad. No es menor que por dos años consecutivos hayamos sido el balneario más visitado de la región de Valparaíso, y este año 2024 fuimos el segundo más visitado de la región.

PROYECCIÓN INMOBILIARIA Y CESANTÍA

Alcaldesa, hay un proyecto inmobiliario en el sector de Punta Pite que tuvo un espaldarazo desde el punto de vista de la justicia a propósito de los recursos que se habían presentado. ¿Qué le parece este proyecto y la resolución que se ha tomado?

Bueno, entiendo que es una de las actuales candidatas a la alcaldía la que puso este recurso y que es como segunda vez que le responden que no está correcto lo que está señalando…Yo te vuelvo a insistir, la comuna tiene que crecer en equilibrio. Nosotros vivimos del turismo, hay mucha gente que trabaja en la construcción, hay mucha gente que después trabaja en el mantenimiento de esas viviendas. Es muy difícil que esta administración o los concejales se vengan a hacer cargo hoy día de lo que pasó en Punta Pite con un proyecto aprobado desde el año 2004, es muy difícil poder revertir alguna medida respecto de lo que se hizo anteriormente en la administración anterior. El primer año de nuestra gestión nos dedicamos a trabajar para sacar adelante el plan regulador, que lo trabajó la administración anterior y no lo alcanzaron a terminar, y para que una comuna crezca de manera planificada, con un ordenamiento territorial, para que no tengamos los tacos que tenemos en la plaza hoy día, Papudo debería haber sido planificado. No puede ser que pasaron más de 50 años para tener un nuevo plan regulador. Nosotros teníamos el segundo plan regulador más antiguo de Chile y el más antiguo de la región de Valparaíso, por eso junto al Concejo Municipal pusimos mucho énfasis, dedicamos mucho tiempo en sacar adelante este plan regulador que permite equilibrar, que permite que las construcciones en altura disminuyan, que permite que los lotes hoy día sean con una mayor densificación. Entonces, la verdad es que yo te vuelvo a insistir, quizás uno quisiera mantener Papudo con los cerros verdes, con todo eso, pero esos terrenos son de privados, no son terrenos municipales, ni son terrenos del Estado, por lo cual cuando se hizo este loteo en el año 2004, no se pensaba en este desarrollo inmobiliario que iba a tener la comuna. Pero nosotros volvemos a insistir, hemos tratado de cuidar, hemos reforzado los equipos en cuanto a la fiscalización de cada uno de los proyectos que se presentan a la Dirección de Obras, y buscando mantener un equilibrio…tampoco queremos que sigan construyendo 20 casas en 5000 metros. Entonces nosotros lo que buscamos es que Papudo crezca en una armonía, en equilibrio. Esto significa que también es parte el desarrollo inmobiliario, siempre y cuando tú tengas un control, un ordenamiento, porque finalmente con esto se da trabajo a la gente, tenemos más empleabilidad.

Ha habido un aumento de la desocupación en la zona y en la comuna en particular…

Sí, hoy día fíjate que como nunca se ha visto en la comuna el tema del desempleo, nos hemos visto fuertemente golpeados por el tema del desempleo. Mucha gente de nuestra comunidad trabaja en este tema de la construcción y en el tema del turismo, y bueno, nos hemos visto duramente afectados por un desempleo que va al alza y que esperamos que ya desde el mes de septiembre podamos repuntar en temas de empleabilidad, porque ya comienza todo, la gente empieza a viajar más a la comuna. En ese sentido hemos estado trabajando para promover alianzas, logramos firmar a través de la Asociación de Municipios de Chile y tenemos una alianza muy colaborativa con Gustavo Alessandri, y creo que eso también le hace bien a las comunidades. Trabajamos todos los alcaldes juntos, tenemos un convenio con Zapallar, nosotros podemos contar con una óptica móvil en la comuna, donde cada vez que en las vacaciones de invierno, cuando él tiene eventos, nuestros niños pueden ir y visitar esas actividades. Somos un gran equipo trabajando juntos. Con la Asociación Chilena de Municipalidades y Lipigas firmamos un convenio para apoyar a nuestros emprendedores, porque cuando sube la luz, cuando el tema de las 40 horas te afecta como pyme, logramos este acuerdo de un descuento de un 35 % del gas para los emprendedores y emprendedoras de la comuna.

Volviendo al proyecto de Punta Pite, ¿considera que es positivo este tipo de proyectos inmobiliarios? ¿Está a favor?

No es que los considere positivos, creo que ya está, es algo que nosotros no lo podemos evitar, porque vuelvo a insistir que este es un proyecto del año 2004. Pero yo sí creo que Papudo tiene que crecer en un equilibrio. Hay que pensar en el desarrollo de la comuna, eso a nosotros nos va a ayudar en algún momento al municipio, a quien esté de autoridad, porque significa que también vamos a tener mayores ingresos para el municipio, vamos a tener mayores empleos, la economía circular también sirve, porque la gente va a comprar a los negocios, porque van a consumir a los restaurantes.

ELECCIÓN DE GOBERNADOR REGIONAL Y APOYO DE LUIS PARDO

¿Por cuál candidato de la derecha a la Gobernación Regional se inclina usted?

Mira, yo soy militante de Renovación Nacional y soy una militante disciplinada, como siempre me hago llamar, pero también de muchas convicciones. En ese sentido, creo que nuestra candidata hoy día es Pepa Hoffmann, y estamos todos trabajando unidos para que ella sea electa gobernadora regional. Manuel Millones es una tremenda persona que siempre ha hecho un aporte a la región, pero hoy día está en otro sector político que no es el que yo represento, por lo cual nosotros estamos 100 % con Pepa Hoffmann.

¿Cómo ve la gobernación de Rodrigo Mundaca? ¿Ve posibilidades?

Ha sido un gobernador con presencia en el territorio, y eso todos los alcaldes lo hemos reconocido, pero también nosotros tenemos una candidata que representa otro sector político, más moderado, por decirlo de alguna manera. Yo me imagino que la gente también va a conocer a nuestra candidata, va a ver su propuesta, va a ver sus ideas, va también a apostar a la descentralización de la región de Valparaíso, con proyectos, con ideas, porque además somos nosotros quienes le hemos estado, no solamente los alcaldes, sino que los concejales y las bases, nutriéndola de las buenas ideas para hacer de la región de Valparaíso una mejor región para todos y para todas.

¿Se espera que Luis Pardo pueda también endosar el apoyo que él logró en la precandidatura a María José Hoffmann?

Luis la verdad es una persona que siempre piensa en el bien mayor, él es una persona muy correcta políticamente, y bueno, yo espero que él pueda hacer este trasvasije a María José. Yo espero que así sea, porque hoy día la unidad del sector es la única que nos puede dar el triunfo, porque en el despliegue territorial tenemos que estar todos unidos para lograr que nuestra candidata sea la próxima gobernadora regional.

