Alcaldesa de La Serena anuncia querella por incendio tras banderazo de hinchas de la "U"

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, anunció una querella contra los responsables del incendio ocasionado por hinchas de la Universidad de Chile en el exterior del hotel Diego de Almagro, durante un banderazo en apoyo al equipo azul, situación que terminó con cinco sujetos detenidos.

Tras los graves incidentes, la jefa comunal anunció que "vamos a presentar todas las querellas correspondientes por el daño patrimonial que se ha hecho en la comuna de La Serena y, además, también para hacer responsables a quienes destruyeron cada metro cuadrado de nuestro patrimonio".

"Insto también al Delegado Presidencial (Galo Luna) a que si van a ocurrir este tipo de actividades deportivas, que sabemos que traen consigo muchos hinchas que llevan este tipo de delitos, le pido que realmente trabajen con los equipos operativos de Carabineros", añadió.

La alcaldesa Norambuena también criticó que "así como los carabineros se movieron rápidamente para las fiestas del 18 de septiembre, también queremos que así se movilicen para la seguridad de nuestros vecinos".

"Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es que hoy día se actúe con rapidez frente a estos hechos delictuales que nosotros no vamos a permitir y que vamos a pedir que se reponga cada metro cuadrado de este lugar tan importante, como es la segunda ciudad más antigua de Chile", concluyó.

El siniestro afectó a vegetación en las afueras del hotel ubicado en la Av. Francisco de Aguirre, donde se encuentran los jugadores del plantel azul, a la espera del partido con Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En medio de un banderazo, los hinchas de Los de Abajo lanzaron fuegos artificiales hacia la vegetación y provocaron un incendio que debió ser controlado por Bomberos y Carabineros con el carro lanzaguas.

