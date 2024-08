Alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, aclara que si gana será su "último periodo" y defiende contratación de Andrés Leiva, quien pavimentó su triunfo

Sólo irá a esta reelección, dijo la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, en entrevista con Puranoticia.cl. La actual jefa comunal socialista afirmó que intentó llegar a un acuerdo con su competencia en la izquierda, Rolando Arcos, y le aseguró que si la apoyaba en esta pasada, ella lo haría en 2028, pero no resultó y van divididos. También hizo una dura crítica al centralismo, dentro de la misma región, en materia de transportes a propósito de los anuncios para el Gran Valparaíso y valoró la ayuda del gobernador Rodrigo Mundaca durante la fuerte crisis hídrica en la zona interior, sobre la cual dice que hoy tienen un “veranito de San Juan”.

“Mi decisión de ir a la reelección está basada en la continuidad de proyectos”, asegura. “También me había planteado el objetivo de sacar un proyecto de seguridad para mejorar las condiciones de resguardo de la comuna, y ese proyecto lo estábamos postulando, nos había costado mucho y estaba en vista el inicio de la recuperación de la Poza Cristalina, porque era algo que es muy anhelado para los crucinos. Y ahí, bueno, comenzamos a hacer inversión, vino la lluvia, hemos recuperado las napas y eso ha sido un aliciente súper lindo para tomar decisiones también.

En el sector suyo y también en la derecha hay división en las candidaturas, dos candidatos de izquierda y dos de derecha. ¿Cómo ve ese escenario electoral? La vez anterior fue bien distinto…

Sí, pues, el escenario electoral es distinto este año. Bueno, yo creo que la cancha está pareja. Estamos hoy día dos mujeres que representamos sectores políticos, y también tenemos dos candidatos que pertenecían a sectores políticos. Orlando pertenecía al Partido Radical y Paolo Sanhueza pertenecía a la UDI. Por lo tanto, efectivamente son dos hombres que renuncian a sus partidos y que también se plantean como candidatura en esta elección. A ver, creo que va a ser un proceso bastante intenso y yo quiero, yo espero que sea también muy democrático acá en la comuna. Me siento con la responsabilidad de que sea un espacio para recordarlo de una manera bonita, porque igual volvemos al voto obligatorio, por ejemplo, entonces vuelve una opción que estuvo más de 20 años gobernando y hay dos opciones también, que son dos concejales hoy día en ejercicio y que tienen también la legítima aspiración de competir, y estoy yo que represento una opción también que tiene que ver con continuar con un proyecto que ya iniciamos.

¿Y Maite Larrondo? Estuvo varios periodos en el municipio y ahora busca regresar.

Yo lo veo como una tremenda oportunidad de ejercicio democrático. En primer lugar, lo veo como un tremendo desafío como mujer que está en la política y lo veo también como una posibilidad cierta y real que hoy día esa definición va a estar en el voto y por lo tanto creo que es importante que la ciudadanía tome la mejor decisión. Somos totalmente opuestas políticamente, somos opuestas también en enfoques. Yo tengo un enfoque que es mucho más comunitario, porque soy hija de un dirigente, fui dirigente social y eso la verdad que me ha facilitado muchísimo el entendimiento con la comunidad. Si tenemos que comparar en nuestro periodo, nosotros hemos triplicado el número de organizaciones comunitarias en La Cruz, en el periodo anterior había una escasa participación comunitaria en las decisiones, en las organizaciones, lo digo como ex dirigente también. Entonces, la verdad es que son distintos enfoques. La Poza Cristalina estuvo abandonada mucho tiempo, nosotros la llegamos a recuperar por ejemplo pero sí creo que hay una evaluación que tiene que hacer la comunidad. Yo creo que el proyecto que me ha tocado encabezar es un proyecto interesante y valioso para La Cruz, somos una comuna que tenemos que seguir creciendo en servicios, proyectarnos desde el turismo rural porque tenemos mucho potencial ahí y yo creo que la Cruz ha recuperado identidad y la gente tendrá que evaluar si es que efectivamente se siente identificada con el modelo que nosotros hemos llegado a implementar.

La vez pasada usted compitió con Andrés Leiva y de alguna forma eso dividió a la derecha, lo que le permitió ganar a la hija de la exalcaldesa Maite Larrondo, quien no pudo ir a reelección por la ley que la limitaba. ¿Qué le pareció eso?

Yo creo que esa división que hubo en la derecha fue la oportunidad para nuestro sector de ganar la alcaldía. Así en términos bien concretos de análisis político y matemáticas políticas. Claro, es totalmente un hecho objetivo que la figura de Andrés Leiva en la papeleta fue determinante para que nosotros llegáramos a la alcaldía.

¿Hoy él trabaja con usted o no?

Sí, hoy día Andrés Leiva es parte de mi equipo de confianza.

¿Andrés Leiva?

A ver, nosotros acá, la derecha y nosotros, en mi caso el Partido Socialista y los partidos que pertenecemos a nuestro sector en ese tiempo, en las elecciones pasadas, también teníamos divisiones ahí con Rolando Arcos también quería ser candidato a alcalde. Y esa vez lo que hicimos nosotros en nuestro sector fue una consulta ciudadana a la que fueron a votar alrededor de 804 personas. Yo gané esa consulta ciudadana y me constituí como la candidata única del pacto. En el caso de la derecha, ellos no se pusieron de acuerdo y finalmente no se hace este ejercicio que era el que quería Andrés, que se hiciera un proceso en donde se le diera al menos la oportunidad de probarse como candidato. Esto es lo que me cuenta Andrés hoy día. Y ahí lo que se hizo fue disponer que la hija de la entonces alcaldesa Maite Larrondo fuera la candidata y se priva de la posibilidad a Andrés de que compitiera. Entonces Andrés lo que hace, de acuerdo a su relato, es irse del partido e ir de candidato independiente. Entonces yo tengo plena certeza de que Andrés fue un elemento clave para que nosotros ganáramos las elecciones. Andrés es un crucino de toda la vida. Con Andrés nos conocemos de cuando éramos dirigentes sociales. Él era presidente en Bolonia y yo era presidenta en la junta de vecinos de San Jorge, San Felipe, acá en Pocochay.

¿Y ahora qué cargo tiene en el municipio?

Hoy día Andrés tiene el cargo de administrador municipal.

Resulta extraño ver a Andrés en su equipo de confianza, considerando que la vez anterior estaban en veredas opuestas y de hecho compitiendo. ¿Cómo explica eso?

Yo lo explico desde la base que la comuna de La Cruz es una comuna diversa, como son todas las comunas del país, con diferentes enfoques, diferentes posiciones políticas. Y tenemos una comuna también que requiere de profesionales que tengan conocimiento del territorio y de los problemas que están presentes en un territorio. Yo probé anteriormente con otras personas como administradores municipales, cada uno hizo lo suyo, pero llegamos en un momento a la conclusión que necesitábamos una persona con más conocimiento del territorio, con una mirada política también más amplia a la que nosotros teníamos, porque yo soy militante del Partido Socialista y mi equipo también estaba compuesto por otras personas que representan otros partidos políticos de mi sector. Entonces necesitábamos una opinión más objetiva, un integrante que nos diera una amplitud de criterio y de gestión también, y ahí entra la figura de Andrés Leiva, que había ganado un concurso en la Dirección de Obras Municipales. De hecho, Andrés Leiva es un funcionario de planta, ganó un concurso y Andrés hoy día está en una en una situación administrativa como administrador municipal. Y él, sin duda, ha sido un tremendo aporte, porque finalmente Andrés ya había trabajado anteriormente, efectivamente fue parte del equipo de confianza de la administración anterior. Por lo tanto, él tiene un fiato especial con los funcionarios que vienen de antes, él tiene una muy buena relación con sus compañeros de trabajo, porque yo lidero un equipo que viene de antes y un equipo que traje yo. Entonces cuesta muchísimo ganarse la confianza de los equipos, que los equipos adhieran a una forma distinta de funcionar, entonces ahí la figura de Andrés ha sido una figura de unidad en el equipo.

¿No ve algún conflicto ético respecto a que él esté en su equipo, considerando que estuvo en la administración anterior también?

La verdad es que no, porque yo veo la política como una opción de mirar la sociedad desde un enfoque político, pero hay otros enfoques que a mí me rigen también, o valores que me sustentan como mujer y como ser humano y con Andrés compartimos valores en nuestras creencias. Por ejemplo, compartimos valores de vecinos, porque ambos fuimos dirigentes sociales. Compartimos el mismo amor por la comuna, porque Andrés quiere a La cruz tanto como la quiero yo, por algo fuimos dirigentes. Entonces, compartimos también la mirada con respecto al valor de la familia, de la participación. Andrés es muy abierto a la participación, como fue dirigente, eso lo hemos mirado en conjunto y cuando tenemos que hablar de política, evidentemente tenemos diferencias. De hecho, cuando falleció Piñera, por ejemplo, Andrés estaba conmigo ese día, porque estábamos armando una actividad para ir al apoyo de las familias de los incendios. Entonces, esa vez Andrés nos contó todo su paso como gobernador en el gobierno de Piñera, nos ha ayudado a nosotros también a sacarnos ciertos estigmas que teníamos, porque nosotros teníamos ciertos resquemores propios de la gente que estamos en un sector político, pero aprendimos a desarrollar por sobre todo la tolerancia, porque el mundo no es de un solo color. Entonces Andrés siempre nos da harta objetividad y eso creo que le ha dado más riqueza al equipo. Él sabe perfectamente mi mirada con respecto a la política, a todo lo que yo represento como socialista.

¿Cómo ve las elecciones en general de la gobernación? En el Partido Socialista tenían una carta que al final se bajó, el exalcalde Mauricio Viñambres, y ahora está Rodrigo Mundaca también con otros candidatos del sector, a quien usted apoyó por sobre su correligionario. ¿Cómo ve esa elección?

Bueno, yo tengo plena confianza en el trabajo que ha hecho el gobernador Rodrigo Mundaca con La Cruz. Ha sido un trabajo de colaboración constante, nosotros tenemos una inversión importante de parte del gobierno regional acá en nuestra comuna, vamos a dejar cámaras de seguridad por más de $500 millones, hemos comprado vehículos a través de la circula 33, hay compromisos del gobernador Mundaca con respecto al futuro Cesfam en La Cruz y el gobernador Mondaca estuvo presente siempre en conversación durante la crisis hídrica. A mí me ha tocado estar políticamente ocupando cargos durante la sequía, y la verdad que la crisis hídrica es una caldera tan fuerte en la política que puede tornarse para cualquier lado. Y lo que hizo Mundaca, que entiendo que en algún momento se criticó que estaba destinando recursos solamente para comprar camiones aljibes, que eran necesarios por cierto, porque a la gente había que repartirle agua o se tenían agua para tomar, es el interés inicial y concreto de dar la cara. A mí me tocó emplazarlo, de hecho, al principio cuando no lo conocía, que si él había ido a San Felipe a conversar con los de la segunda sección del río también tenía que venir a conversar con nosotros, porque los de la tercera sección éramos los que estábamos más para la embarrada, porque nos querían cortar las horas de riego. Yo no conocí a Mundaca en la mejor de las formas, lo conocí emplazándolo, porque yo represento a un mundo rural también y conozco los efectos de la sequía en carne propia… A mí llegaron la gente con mucha tierra y los pequeños campesinos, la gente de la junta de vigilancia y me pidieron vocería política como alcaldesa y lo que hice fue comenzar a emplazar a Mundaca, y él lo que hizo fue armar una mesa regional del agua. Entonces nos juntaba a todos, a los de la primera, segunda sección, a los de la tercera y la cuarta, y eso se mantuvo durante toda la sequía. Yo vi a Mundaca amenazado, vituperado, recibiendo de todo. Yo sentada al lado y él ahí, escuchando, al lado sus asesores, el director de la DGA, el director de la DOH, a su lado dándole elementos para sobrellevar una crisis hídrica que nos tuvo a punto de enfrentarnos entre secciones del río. Eso la gente quizás no lo sabe…

¿Cómo fueron esos momentos?

Había una presión muy grande entre las secciones del río que son administradas por una junta de vigilancia. Y estas juntas de vigilancia distribuyen las horas de riego que llegan acá a nuestra zona. Entonces, como estábamos en sequía, y ya no quedaba nieve ni nada, nos querían a nosotros disminuir las horas de riego, que ya era que nos llegara el agua como una vez al mes acá la zona, así en lo concreto. Eso significaba que la agricultura aquí en nuestra zona se iba a perder, iba a morir, porque ninguna siembra aguanta más de dos semanas sin riego. Los pozos no tenían agua porque las napas estaban secas. Entonces nosotros tuvimos una crisis que quizás no se vio tanto acá, pero fue muy cruda, los efectos de la crisis hídrica fueron muy cruda acá en nuestra zona. Y ahí a mí me tocó trabajar al lado de Mundaca, también aportando un poco desde mi experiencia como mujer que viene del mundo rural, y conociendo también a la gente de acá de El Melón, la gente de La Cruz. Entonces me tocó un poco ser articuladora más desde lo social en esta zona. Mundaca viene de Petorca, y ahí nos conocimos, y yo conocí al hombre realmente consciente del valor del agua y para mí eso es un elemento concreto para decidir mi apoyo político a Rodrigo Mondaca. Y eso lo dije siempre, anterior a que el Partido Socialista planteara la opción que estaba planteando, que era legítimo. Yo no voy a contradecir las decisiones de las autoridades del partido que pertenezco, pero siempre fui clara, yo siempre dije que mi apoyo iba a estar con Mundaca.

Usted habla como en pasado sobre la crisis hídrica…¿cómo ha mejorado el problema de la sequía con las lluvias?

Mira, nosotros hoy día tuvimos un veranito de San Juan, eso fue lo que ocurrió. Y este verano de San Juan nos permitió recuperar napas subterráneas, permitió recuperar el embalse de Los Aromos, que estuvo seco, y eso hubiese significado racionamiento de agua al Gran Valparaíso. Entonces la sequía fue cruda, tuvimos camiones aljibe circulando cada 5 minutos por las calles rurales, en donde nunca habíamos visto semejante movimiento. Se generó todo el ruido del negocio del agua, entonces la crisis fue cruda. Y hoy día, al ver efectivamente que las napas se recuperaron, que el tranque Los Aromos está lleno, que hay un tranque que está antes de La Ligua que hoy día tiene agua significa que sí, efectivamente, hoy día nosotros tenemos una sequía que está medianamente controlada, pero hoy día es tiempo que el gobernador que venga, que espero que sea Mundaca, desarrolle el plan de obras que salió como propuesta de las mesas hídricas que hicimos durante la sequía. Porque ahí lo que se planteó bajo la desesperanza absoluta de que no iba a llover, que teníamos que hacer obras de acumulación de agua, obras de invertir en el proceso de la inscripción de pozos, que la primera y la segunda sección también tienen que desarrollar obras de optimización del agua a través de métodos más tecnológicos, como ya lo hacemos en nuestra zona. Entonces, hoy día es tiempo de planificación y ejecución de obras para cuidar el agua.

Se habla también de construir otros embalses, de una desaladora. ¿Qué le parece aquello?

Eso es lo que yo espero que sea, porque porque a los alcaldes y alcaldesas que vengan en el próximo periodo les va a corresponder precisamente fiscalizar de que los recursos que se destinen al alero del Gobierno Regional o de la Subdere sean recursos también que se destinen a obras de mejoramiento de riego. Es importante determinar la caja del río, porque nosotros en estas últimas lluvias vimos que el río recuperó lo suyo, pero nos encontramos con que había gente que construyó en el lecho del río, gente que hizo pozo en el lecho del río. Entonces, yo creo que hoy día nosotros volvemos a tener esperanzas sobre el agua, pero no solamente podemos vivir de esperanzas, tenemos que hacer obras.

¿Qué se debería hacer desde su punto de vista para destrabar la congestión del troncal?

Yo creo que ahí hay dos elementos. Nosotros tenemos un proyecto que está avanzando, que tiene que ver con la construcción de la extensión de la línea del metro tren a la Calera. Eso es súper importante seguir empujándolo, porque eso va a permitir tener una alternativa de transporte más rápida, más económica. Creo también que la concesionaria que tiene peajes en Quillota debe asumir un rol mucho más consciente de los efectos que genera el bypasseo de los peajes de Quillota, porque a nosotros se nos genera taco en La Cruz de gente que bypassea todo el día el peaje de La Palma, y esa es la gente que nos colapsa todo el troncal. En el caso de La ruz, eso es porque la gente hoy día no está dispuesta a pagar peaje, porque han pagado durante demasiado tiempo peaje, y ahí tenemos un punto que ha sido súper difícil ponerse de acuerdo políticamente, porque finalmente la ley de concesionarias es súper clara y el contrato que se firmó para que la gente pague algo casi eterno. Entonces nosotros lo que creemos, yo lo que le he exigido al MOP y a la inspección fiscal, es que ellos tienen que ser conscientes que hoy día la gente les bypassea el peaje La Palma y por lo tanto, lo que ellos deberían hacer es obras que nos permitan a nosotros tener un trayecto alternativo con La Cruz más seguro y no obligado como hoy día tiene la gente con una caletera que está ahí entre el paradero 14 y el 7, que nos colapsa la salida del paradero 8 y nos genera todo un taco. Además tenemos un sistema de transporte que es pésimo. Es súper importante en la Seremi de Transportes y el Gobierno Regional trabajen en un plan de mejoramiento de la alternativa de transporte que tenemos acá. Acá la gente tiene que estar mucho rato esperando que pase una micro.

Ayer se hizo un lanzamiento de los hechos esenciales para la licitación del transporte público del gran Valparaíso. ¿Hay novedades para el transporte en La Cruz?

Nosotros acá en la comuna de la Cruz, la primera gestión que hicimos con el Seremi de Transportes fue ganarnos el subsidio al transporte rural en el sector de Pocochay, porque ahí la gente había perdido la micro. Y nosotros postulamos a un subsidio al transporte rural que permite a los adultos mayores viajar gratis, por ejemplo, y a los niños también. Ha sido bueno, hay que hacer algunas adecuaciones en los horarios, pero creemos que es súper importante que nosotros acá en La Cruz, por ejemplo, tuviéramos un recorrido de micro por la avenida Santa Cruz, donde yo tengo concentrada una población importante de habitantes para eso se requiere que en una mesa que se está trabajando ahí, con toda la mirada provincial al transporte, avance en acciones, y ahí es la delegación provincial la que está abordando todos estos nudos críticos.

¿Usted tiene claro por dónde van a pasar las tres líneas de la extensión del metro?

El otro día nosotros estuvimos en una jornada de socialización con el gerente de EFE, Miguel Saavedra, y ahí nos mostraron un trazado mucho más adecuado al que se había visto inicialmente, y apareció una alternativa de ruta. No se nos afecta el trazado inicial, pero lo que se está tratando es de evitar aumentar el número de expropiaciones. Vamos a contar si con una sola estación que va a estar ubicada donde estaba la anterior estación, eso se mantiene, a pesar que habíamos solicitado poder tener dos estaciones, pero no pudimos avanzar en eso y voy a seguir insistiendo. Entonces conocemos el trazado y está muy bien en el proceso de poder socializar esta última propuesta en una reunión ampliada con la comunidad y dejarla también por unas semanas ahí en el hall municipal para que la gente pueda observar la propuesta y pueda hacer observaciones.

¿Por dónde van a pasar estas tres líneas?

El trazado inicial es por donde actualmente viene la línea férrea, pero no podría especificar acá sin tener los elementos a la vista de por dónde pasa. Lo único que yo puedo decir es que la columna vertebral de este proyecto sigue siendo la actual línea de ferrocarriles.

¿Y cuántas expropiaciones se están haciendo o se van a hacer?

Nosotros tenemos a ver, ahí se habló de más de 30 expropiaciones, antes eran más, no tengo el número exacto, pero se han evitado algunas al menos. Por eso vamos a tener esta última reunión, que es como para actualizar ya los datos más concretos y ver cómo estamos avanzando, porque la gente que está con la amenaza de expropiación está súper preocupada. Entonces lo que le pedimos a EFE era que tenían que sí o sí incluirnos a nosotros en estas conversaciones y en las alternativas que le están ofreciendo a la gente, porque las personas siempre van a ver el municipio como su representante.

¿Cree usted que todavía existe un centralismo a nivel regional en transportes y en otras materias?

Yo creo que todavía sigue habiendo centralismo en materia de planificación urbana. De hecho, yo se lo planteé a la autoridad nacional en el lanzamiento de este plan de mejoramiento del transporte en Valparaíso, y me hablaban de que lo están viendo paulatinamente por distintas regiones, como por provincias y yo veo que acá en la provincia de Quillota hay una deuda social y política con respecto al transporte y es importante que los gobiernos tomen esa brecha que estamos sufriendo y viviendo día a día las personas que habitamos la provincia de Quillota. Porque si nosotros vemos y viajamos a la Región Metropolitana, podemos ver el nivel de transporte que tienen ellos, partiendo con las máquinas de transporte y ver que acá en nuestra provincia estamos ahí todavía viendo el avance del proyecto del metro tren, tenemos que estar a la voluntad de lo que diga la concesionaria para invertir en obras en la ruta 60 CH, y las micros que tenemos… hay un número importante de máquinas irregulares que transitan por nuestra zona sin ninguna medida de seguridad para los pasajeros y pasajeras, y las máquinas que circulan son de un de condiciones bastante deficiente. Entonces yo creo que se ha centrado mucho la inversión en las regiones más centrales y acá en nuestra zona, en la provincia de Quillota, creo que seguimos siendo el patio trasero de la región en materia de transporte.

¿Qué pasó está en esta oportunidad que no se hizo lo que se hizo en la vez anterior con el candidato de su sector, Rolando Arcos?

Porque no tuvimos acuerdo los dos. Yo los cité a conversar, lo hablamos desde el punto de vista de lo político, que era importante continuar el proyecto que yo estaba encabezando. Rolando me hizo entender sus motivos de que él pensaba de que yo debería dar un paso al lado para constituirse él como candidato. Y yo la verdad es que le dije que no estaba dispuesta a dar un paso al lado, que podríamos tener primarias, él tampoco estuvo de acuerdo con que hiciéramos primarias y por lo tanto él después también decide renunciar a su partido y eso lo libera de poder someterse a decisiones políticas o acuerdos políticos que se dan entre los partidos. Entonces desde ahí él se levanta como candidato independiente. Yo la verdad es que le manifiesto a Rolando que considero que el trabajo que me ha tocado desarrollar con los comités de vivienda, con los proyectos que he sacado adelante, es una gestión que no se concretiza en tres años, seis meses, y por lo tanto yo necesito continuar un periodo más para ejecutar este proyecto y que yo después no tengo ningún problema en apoyarlo, si es que Dios y la vida me lo permiten, como candidato, porque tampoco yo no tengo una aspiración de estar otro periodo más, a pesar que la ley me pueda permitir estar 12 años en un cargo, la verdad es que no, porque yo creo que el proyecto que me toca desarrollar, creo que en ocho años está bien, se concretiza. Él no estuvo de acuerdo con esa reflexión y se levantó como candidato y tiene su derecho a competir.

¿No buscará otro periodo más, si es que gana ahora?

No iría a una nueva reelección si es que ahora sale electa. Yo quiero continuar un periodo más, no más, para terminar el trabajo que estoy haciendo con distintos grupos de familias y después poder apoyar a la opción que se levante desde el sector.

¿Qué le parece entonces, por ejemplo, que Maite Larrondo, que llevaba tanto tiempo, se vuelva a presentar?

Yo la verdad es que no estoy de acuerdo con los alcaldes, con las personas que fueron alcaldes y que estuvieron más de tres periodos en ejercicio, porque era un tiempo suficiente para concretar un proyecto. No estoy de acuerdo con que se vuelvan a repostular, sea quien sea, pues creo que es importante darle la posibilidad a nuevas personas, nuevas ideas. Nosotros no somos los mesías, los únicos que podemos ejecutar un proyecto y desde un enfoque bien profesional, creo que ocho años es un tiempo suficiente para poder ejecutar un proyecto, al menos La Cruz, porque la comuna de la Cruz es una comuna que se puede planificar así, entonces creo que ya haber estado tantos años y volver…, yo creo en los comienzos y esos comienzos tienen un final. Un principio y un final.

PURANOTICIA