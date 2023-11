Alcalde UDI de Algarrobo pidió licencia médica tras develarse millonario desfalco en el Municipio: temen posible huida al extranjero

El eventual desfalco en las arcas financieras de la Municipalidad de Algarrobo pareciera estar tomando ribetes que ya se los quisiera cualquier producción de Netflix, pues Puranoticia.cl tomó conocimiento de dos situaciones que podrían derivar en la salida del país de dos de los principales protagonistas en esta historia.

Antes de detallar estos nuevos antecedentes, vale recordar que tan sólo la semana pasada se confirmó que el dinero traspasado desde el Municipio a cuatro cuentas corrientes de personas naturales, entre ellas de un sobrino y un primo del alcalde José Luis Yáñez (UDI), ascendía a más de 1.069 millones de pesos ($1.069.383.196).

Según se informó a través de una querella presentada por la propia casa edilicia, la principal responsabilidad de lo ocurrido recaería en una funcionaria de nombre Belén Carrasco quien, además de ser ex pareja del jefe comunal, sería la encargada de la Tesorería Municipal, aunque sin ostentar dicho cargo de manera oficial.

Como lo ocurrido en Algarrobo podría configurar el delito de malversación de caudales públicos, la investigación quedó a cargo de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de Valparaíso, que ya ha iniciado una serie de diligencias para establecer qué pasó. Es así como se han incautado teléfonos y computadores, incluidos los del alcalde Yáñez.

"Estamos frente a un hecho de grave corrupción municipal", comenzó señalando el fiscal jefe de la URAC Valparaíso, Claudio Rebeco, quien informó que "en pocos días hemos podido establecer la existencia de una operación dolosa, encabezada por la funcionaria encargada del Departamento de Tesorería (Belén Carrasco)".

Bajo este contexto, en el matinal de Chilevisión compartieron un antecedente que encendió de inmediato las alertas en esta comuna ubicada en el litoral sur de la región de Valparaíso: y es que una vecina de la trabajadora aludida señaló que ella abandonó el país hace un par de días y que estaría en Miami, Estados Unidos.

Con esta información a cuestas, Puranoticia.cl tomó contacto con la concejala Marcela Mansilla, quien destapó estos gravísimos hechos de corrupción en la Municipalidad de Algarrobo. En primer lugar, indicó que desconocía si era efectivo lo que afirmaba esta vecina, aunque recordó que Belén Carrasco no tiene ningún impedimento judicial para poder abandonar el país cuando ella lo estime conveniente.

"Ella podría estar fuera del país porque no ha sido formalizada y no hay ninguna medida cautelar en su contra. Aquí se dicen muchas cosas, pero nosotros no sabemos su destino, no sabemos si está en Chile o no. Ella perfectamente podría estar en Miami porque una cosa no quita la otra. Hoy no hay ninguna medida cautelar de arraigo nacional contra ella, por tanto puede movilizarse libremente por el mundo", dijo.

Y en efecto, tal como lo indicó la edil, la investigación que está llevando a cabo actualmente la Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso, tiene diligencias en curso, pero aún se encuentra en carácter de desformalizada; por ende, no hay ninguna medida cautelar que le impida a la funcionaria salir del país.

Pero las alarmas en Algarrobo se volvieron a encender este lunes, luego que se confirmara que el alcalde José Luis Yáñez presentó una licencia médica por 15 días, cuestión que a más de alguno lo ha llevado a pensar que también podría dejar el país.

Esto fue abordado por la concejala Marcela Mansilla, quien señaló en diálogo con Puranoticia.cl que "nosotros quisiéramos que el Alcalde renunciara, pero yo creo que un Alcalde que estaba viniendo media hora en las mañanas y firmaba por inercia decretos y luego se iba, dejando acéfalo el Municipio, es preferible que tome una licencia, ya que no quiere renunciar, y puedan subrogarle la Alcaldía porque estamos en un Municipio que no se está gobernando".

A ello agregó que "me parece mal que se tome una licencia, pero me parece mucho más peligroso que él siga estando en sus funciones sin estar en sus funciones, porque hace que el Municipio no avance. Han pasado dos semanas de prácticamente inactividad", a lo que reiteró que "lo ideal sería que renunciara".

Otro antecedente en torno a esta causa por corrupción dice relación con la querella por el delito de sustracción que presentó la Municipalidad de Algarrobo en contra de la funcionaria a cargo de la Tesorería, Belén Carrasco. Y es que la mujer que, además, fuera pareja del Alcalde UDI, se hizo parte de la acción judicial en su contra, presentando a un abogado que la defenderá judicialmente. Vale explicar que, a pesar de hacerse parte de la querella, no significa que no pueda estar en otro país, tal como lo afirmaron los vecinos de la cuestionada trabajadora municipal algarrobina.

PURANOTICIA