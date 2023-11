Desfalco en la Municipalidad de Algarrobo: Investigan millonarios traspasos a un primo y a un sobrino del Alcalde UDI José Luis Yáñez

Un verdadero escándalo es el que se develó al interior de la Municipalidad de Algarrobo, pues en plena investigación se encuentra una presunta malversación de caudales públicos por al menos $200 millones –cifra que podría aumentar considerablemente– desde las arcas financieras edilicias, dinero que, además, habría sido transferido a cuatro cuentas, dos de ellas familiares directos del alcalde José Luis Yáñez Maldonado, de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

El presunto acto de corrupción quedó al descubierto el martes de esta semana, cuando una persona acudió al Municipio a preguntar por el pago de una boleta de honorarios. Dicha consulta fue trasladada desde la Dirección de Administración y Finanzas hasta la encargada de la Tesorería, advirtiéndose la existencia de pagos improcedentes.

"El director de Administración y Finanzas se mete en el sistema y se da cuenta de que hay pagos que no corresponden. Pagos de veintitantos millones, de cuarenta millones, que no corresponden", señaló la concejala Marcela Mansilla, según recoge El Líder de San Antonio, agregando que así fue como detectan que, al menos hasta julio de este año, habrían situaciones similares, por lo que se trataría de una malversación.

200 MILLONES DE PESOS

En ese sentido, precisó que se trataría de alrededor de 200 millones de pesos, dinero que habría sido transferido desde el Municipio de Algarrobo a cuatro cuentas de personas naturales: dos correspondientes a familiares del alcalde UDI José Luis Yáñez y otras dos a personas cuya identidad no ha sido revelada a los ediles.

Más detalles de esta gravísima denuncia de desfalco los entregó el concejal Marco Antonio González, quien explicó que una persona al interior de la casa edilicia "vulneró el sistema contable" y realizó las transferencias de dinero a terceros. De igual forma, indicó que fue el propio Alcalde de Algarrobo quien cifró el monto en $200 millones. Además, afirmó que los aludidos familiares de Yáñez serían "un sobrino y un primo".

Esta información fue denunciada por el Director de Administración y Finanzas de Algarrobo a la Policía de Investigaciones (PDI), cuya Brigada de Delitos Económicos de San Antonio se encuentra indagando todos los antecedentes recopilados, los cuales, además, ya fueron remitidos al Ministerio Público, que en agosto de este año, a través de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) comenzó a investigar el hecho.

"La URAC se encuentra investigando un conjunto de operaciones que tuvieron lugar al interior de la Municipalidad y que podrían revestir carácter de delitos. Este jueves, la Brigada de Delitos Económicos de San Antonio nos ha informado de una nueva denuncia, por hechos recientes, que abren nuevas líneas de investigación y que motivarán nuevas diligencias por parte de la Fiscalía", señaló Claudio Rebeco, fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso.

En efecto, durante horas de la tarde del miércoles, altos funcionarios municipales, encabezados por José Luis Yáñez y un asesor jurídico, concurrieron hasta la policía civil para efectuar una denuncia por traspaso irregular de dineros a cuatro cuentas particulares, por un monto que asciende a los 200 millones de pesos.

"TESORERA" Y ¿PAREJA DEL ALCALDE?

En paralelo, a los ediles de la comuna "nos comunicaron que faltaba dinero en la cuenta corriente de la Municipalidad. Que de ese dinero que faltaba, era responsable una señorita de nombre Belén Carrasco, que no es la tesorera municipal, pero tenía a cargo la Tesorería y, por lo tanto, tenía los tótem, que son los sistemas de claves para realizar transferencias bancarias", explicó la concejala Mansilla sobre este escándalo.

Indagando sobre esta funcionaria municipal, la cual habría ejercido como tesorera municipal, pero sin serlo de manera oficial, se llegó a la información de que Belén Carrasco sería la pareja del alcalde José Luis Yáñez. De este vínculo dio mayores luces la concejala Mansilla, quien indicó a El Mercurio de Valparaíso que "en agosto solicité una reunión con la Fiscal Regional porque tenía sospechas de que había una relación entre el Alcalde y la señora Carrasco, y creía que había movimientos de dinero, dado que en la Municipalidad desde el 2017 no hay conciliaciones bancarias".

Acerca de la presunta relación que tendría con la funcionaria mencionada en la investigación, Belén Carrasco, manifestó al matutino que "a lo mejor yo pude haber salido con ella una o dos veces, tres veces, no sé... así como salgo con cualquier persona". Pese a negar una relación, fuentes de Puranoticia.cl en el Municipio aseguraron que a muchos en el órgano comunal les consta que la pareja incluso viajó a Europa y que, además, Yáñez y Carrasco estarían viviendo juntos.

A partir de todo este escándalo que se está viviendo en el Municipio de Algarrobo, trascendió la posibilidad de contratar a una empresa para que realice una auditoría externa en las arcas financieras más allá de julio de 2023, pues existirían fundadas sospechas que la presunta malversación llevaría años en ejecución. De igual forma, se indicó que los antecedentes del caso también serán llevados hasta la Contraloría General de la República para que materialice una investigación paralela.

DESCARTA RENUNCIAR

Estos graves hechos también fueron abordados por el alcalde José Luis Yáñez, quien explicó que tras tomar conocimiento de lo detectado por el Director de Administración y Finanzas, "hicimos una denuncia y pusimos los antecedentes correspondientes en la PDI para que, en conjunto con la Fiscalía, den orden de investigar".

De igual forma, el jefe comunal de la UDI indicó que también presentaron una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables: "Como esto es una materia de investigación, estamos a disposición", añadió.

"De verdad que estoy muy molesto y es por eso que he hecho esta denuncia y he hecho esta querella contra los que resulten responsables", dijo el Alcalde de Algarrobo a El Líder de San Antonio, agregando al respecto que "hay que tener fortaleza para siempre seguir adelante de la mejor forma posible".

Consultado por una eventual dimisión de su cargo en la casa edilicia, sostuvo que "yo no tengo por qué renunciar, yo sigo trabajando. Es una mala noticia, así como en estos siete años he recibido muchas malas noticias, pero nos hemos sabido levantar, superar y hay que seguir trabajando", agregando que "sería muy mal visto que el alcalde renuncie por una situación que, si bien, lo enloda, pero es externa esta situación. Ya he tenido la valentía, el coraje, de poder hacer las denuncias y finalmente enfrentar estas situaciones, que para eso está un líder y para eso está un Alcalde".

DESFALCO SERÍA MAYOR

Ante todos estos gravísimos hechos, el diputado por la zona costera de la región de Valparaíso, Andrés Celis, puso en manos de la fiscal regional, Claudia Perivancich, los antecedentes sobre un eventual desfalco financiero que estaría afectando a la Municipalidad de Algarrobo, aunque –a diferencia de lo informado por autoridades comunales– indicó que la pérdida ascendería a 360 millones de pesos entre los meses de junio y noviembre de 2023.

A juicio del parlamentario RN, se trata de la manipulación de $60 millones por mes, distribuidos en depósitos de $15 millones cada uno, durante al menos seis meses, los cuales fueron a parar a la cuentas de cuatro individuos sin vinculación laboral con el Municipio, pero sí lazos familiares con el Alcalde UDI y con la funcionaria Belén Carrasco, de quien también dijo que habría tenido una relación sentimental con Yáñez.

"Esta mujer sumió a la Municipalidad en un caos financiero y desató un escenario de corrupción interna que hay que destapar", señaló el diputado Celis, quien también manifestó que "dada la gravedad de estos hechos, y con el objetivo de resguardar la transparencia y legalidad en la administración pública, solicité respetuosamente a la Fiscalía que inicie una exhaustiva investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar la eventual responsabilidad penal de los involucrados".

Finalmente, el parlamentario concluyó diciendo que "la ciudadanía, víctima indirecta de estos actos deleznables, merece respuestas claras y acciones inmediatas para reestablecer la confianza en la administración local y castigar a los posibles responsables de este trágico entramado de deshonestidad y avaricia".

