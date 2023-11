Diputados acuden a Contraloría a solicitar sumarios y auditoría financiera al Municipio de Algarrobo por presunta malversación

La concejala de Algarrobo, Marcela Mansilla, en compañía de parlamentarios de la región de Valparaíso, llegaron a la Contraloría Regional para solicitar un sumario administrativo y una auditoría financiera en el Municipio de Algarrobo; esto, en el marco de la denuncia por presunta malversación de caudales que salpica al alcalde UDI de esta comuna, José Luis Yáñez.

La edil, quien sacó a la luz los primeros antecedentes del caso con una denuncia presentada el 9 de agosto en Fiscalía y que involucra un monto estimado de unos $225 millones, comentó que "la sustracción se produce porque Belén Carrasco es una persona que hacía las veces de tesorera municipal sin serlo".

"Ella, con las cartolas de transferencias, en el fondo de los honorarios engañaba a las personas que ponían la segunda clave. Hacía una falsificación del listado de las transferencias y así sustraía los dineros, y esos dineros iban a cuatro cuentas: dos cuentas de parientes muy cercanos al alcalde José Luis Yáñez, y las otras dos cuentas no las sabemos”, agregó, junto a asegurar que dichos parientes nunca han trabajando en el Municipio.

El diputado Luis Cuello, junto con valorar el trabajo de la concejala Mansilla destacó que "acá hay un factor común: hoy día la derecha hace gárgaras con la probidad, sin embargo, en esta región de Valparaíso se han repetido casos de corrupción, de falta de probidad en el pasado y también en el presente. Sin ir más lejos, en Viña del Mar, bajo la anterior administración”.

Luego, la diputada del distrito 7, Camila Rojas, señaló que "muchas veces no se ve mucho el trabajo de los concejales, no es tan público, no es tan visible, pero ella ha tenido un trabajo impecable en materia de fiscalización, que hoy además tiene un resultado específico que tiene que ver con investigaciones que están abiertas sobre corrupción en la Comuna de Algarrobo".

Finalmente, la diputada por el distrito 6, María Francisca Bello, indicó que: “son las personas más pobres, las personas más vulnerables quienes van a la Dideco, quienes van constantemente a la Municipalidad, por ejemplo, a hacer uso de sus servicios. Entonces, cuando hoy día se roba una Municipalidad, se está robando a los más pobres y eso no tiene nombre”.

PURANOTICIA