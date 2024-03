Alcalde RN de Santo Domingo califica de "infame" la querella de dos concejales en su contra por fraude al Fisco y cohecho

A una semana de la presentación de una querella criminal por los delitos de fraude al Fisco y cohecho en su contra, rompió el silencio el alcalde RN de Santo Domingo, Dino Lotito, quien lanzó todos sus dardos en contra de los concejales querellantes.

Cabe recordar que esta acción judicial –que se suma a otras denuncias ante la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, la Contraloría General y el Consejo de Defensa del Estado– fue presentada por los concejales Germán Mayo (UDI) y Fernando Cornejo (DC).

¿Por qué? La polémica adquisición de terrenos a precios por sobre los estimados en las cotizaciones, acción que tiene contra las cuerdas al jefe comunal, pero también a otras personas que pudieran ser identificadas en la investigación, contra quienes se pide que "sean condenados al máximo de las penas asignadas" por estos ilícitos.

Cabe recordar que el objetivo central de estas dos compras era edificar allí viviendas sociales. Para ello, en agosto de 2021 se adquirió un terreno por $980 millones, precio que fue menor al de las tasaciones previas. Pero luego, en diciembre de 2021 se compró otro por $2.300 millones, a pesar que la tasación más conveniente –efectuada por el banco BCI– hablaba de 848 millones de pesos ($848.589.000).

Ante ello, los querellantes plantean en la acción –que ya fue declarada admisible por el Juzgado de San Antonio– que "se aceptó una compra directa con desapego a normas mínimas de licitación sobre todo cuando se comprometen fondos fiscales".

Debido a esto, el alcalde de Santo Domingo, el RN Dino Lotito, señaló a El Líder de San Antonio que "claramente es una maniobra política porque no tiene sentido presentar una querella con los mismos antecedentes (...) con los mismos argumentos que en 2022. Sin embargo, ahora lo hacen público como querella, entonces claramente no tiene otro fin. Al hablarlo con mi estudio jurídico (...) me dicen que no tiene sentido porque sólo se va a adjuntar con la misma investigación que ya existe".

Y prosiguió señalando que esta acción judicial presentada por Mayo y Cornejo "claramente es para desprestigiar al Alcalde en ejercicio y a funcionarios municipales, con el objetivo de fondo que es deteriorar la imagen de una gestión súper exitosa, en la que hemos levantado proyectos tremendamente exitosos".

Acerca de los delitos que se le acusan en la querella, Lotito sostuvo que "en ningún caso he cometido eso, es una infamia esta querella, dado que claramente se argumentan acciones de fraude, lo cual no lo acepto en ningún caso. Tengo la plena tranquilidad de que vamos a salir totalmente incólumes de esto, tanto funcionarios como yo. Creo que acá –insisto– sólo es una maniobra de tipo política, porque nosotros hemos hecho un gran trabajo y con gran respaldo ciudadano".

Finalmente, el Alcalde de Santo Domingo adelantó que "ya cuando termine este proceso voy a tener que iniciar acciones legales de tipo civil y penal contra quienes resulten responsables", afirmando que será por injurias y calumnias.

