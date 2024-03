Alcalde de Quillota desclasifica los detalles del quiebre con el hoy candidato Luis Mella: "Hay afectación, desmotivación y desencanto"

La decisión adoptada por Luis Mella Gajardo respecto a que irá una vez más como candidato por la Alcaldía de Quillota ha sacudido fuertemente a la comuna. Y más aún luego que el histórico jefe comunal por 29 años señalara que hubo un quiebre con el alcalde Óscar Calderón Sánchez, quien fuera su administrador municipal y el abanderado a quien apoyó para que comandara por el periodo 2021-2024 la entidad.

"No puedo decir que estamos tan bien, que vamos a competir. Algo pasó, que queda entre Óscar y yo", dijo Mella en una entrevista, agregando que "obviamente hay otras cosas que implican que no podamos ir juntos en esta oportunidad, y no hay que dramatizar. Lo importante es que la gente va a poder elegir y esa es la democracia".

Pues bien, algunas luces sobre el tema entregó el propio alcalde Calderón, quien en diálogo con Radio Crystal, reconoció que la decisión de Luis Mella, de nuevamente competir por la Alcaldía, le sorprendió y le afectó: "Esta situación –no lo negaré– me ha afectado bastante porque para mí el ex alcalde no es un desconocido", dijo, en recuerdo de que fue su administrador y subrogante en reiteradas ocasiones.

Ahora bien, la autoridad comunal desclasificó que hubo una conversación con el doctor Mella donde ambos acordaron que la gestión que pretendía hacer Calderón en Quillota sería por dos periodos, acuerdo que se rompe con este manifiesto del histórico ex Alcalde de querer volver al puesto donde estuvo casi tres décadas.

"Esa continuidad siempre fue planteada en un proceso social que quería plantear. Esos 200 compromisos (que adoptó para su gestión) siempre estuvieron pensados en generarlos en dos periodos. La comunidad es la que decide en términos democráticos y yo defiendo la democracia. Pero esa conversación para que esos 200 compromisos y el modelo de gestión continuará, estaba planteado en dos periodos", comentó un dolido Alcalde de Quillota.

De igual forma, Calderón planteó que "claro que me sorprende la decisión tomada. No la esperaba porque el ir enterándome de esta decisión por las redes sociales y medios de comunicación, y no por una conversación, también afecta desde lo personal. Quiero ser súper honesto, porque no somos desconocidos: teníamos una relación de trabajo y también humana".

Cabe recordar que el doctor Mella comentó en una entrevista en enero –antes de ser candidato– que "no hay ningún acuerdo con Óscar de que él estaría cuatro años y yo volvía después. Tanto es así que es posible que si voy de candidato y él también, es lo más claro de que todo lo que la gente dice es mentira, injusto y son inventos".

Y es que es tanto el pesar que tiene el actual jefe comunal quillotano que incluso reconoció que está analizando en seguir o tirar la toalla, porque "cuando pasan estas cosas, te alteran y complican, y te hacen pensar si vale la pena seguir en este mundo donde aquellos compromisos pueden tener una segunda interpretación que, además, es súper simple: si es sí, es sí; y si es no, por qué, y que me lo explique. Entonces claramente hay una afectación personal, hay desmotivación y desencanto de una relación que se construyó de la mejor manera y desde la confianza".

Junto a afirmar que "uno tiene que seguir avanzando con dolor nomás", la autoridad de Quillota también expuso que ha pensado varias veces en dar un paso al costado, reconociendo de paso que "estoy defraudado, estoy dolido y porque tengo que pensar si vale o no vale la pena seguir avanzando".

Bajo este contexto de dolor, quien fuera el "delfín" de Luis Mella confesó también que "yo soy un político bastante particular, porque no tengo militancia de partido y a veces he sentido que algunos representantes están tratando de tildarme o asociarme a algún partído político; y no, yo sólo trabajo por tratar de que la gente vaya creciendo en sus posibilidades, invitando a que lo hagamos junto con la comunidad (...) Hay desencanto por el entorno político que jamás pensé que iba a venir de ese lado".

Asimismo, desclasificó que ha tenido varias reuniones con Luis Mella, pero que nunca le dio a conocer las propuestas que hoy dice tener para la comuna: "Me hubiese encantado que me las comentara en las tantas reuniones que tuvimos y si hay propuestas me hubiese encantado que me las comentara tal y como lo hice cuando yo era administrador. (...) Me hubiera gustado escucharlas, más aún si es un funcionario municipal, porque él está contratado para trabajar en la Casa de Acogida".

Finalmente, Óscar Calderón cerró señalando que "el respeto por las personas no es sólo un discurso, sino que se tiene que obrar en la práctica todos los días".

Las revelaciones del Alcalde de Quillota permiten entender un poco más las constantes veces en que Luis Mella ha solicitado que ésta sea una "campaña limpia", de "propuestas" y que "evite roces" de cualquier tipo; esto, anticipándose a que podría venir la respuesta de Óscar Calderón dando a conocer que el popular doctor no cumplió con su palabra empeñada y que –tal vez– lo afirmado ahora sea atribuido justamente a que no hay ni campaña limpia, ni propuestas ni se han evitado los roces. Habrá que ver...

