Alcalde de Punta Arenas por crisis en SLEP Magallanes acusa falta de transparencia y "déficit estructural"

La crisis del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes mantiene a 11.000 estudiantes sin clases.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, insistió en que el problema es estructural y que no hubo "deuda de arrastre" en el traspaso.

“Primero, no hay retoma de clases, no ha habido clases en todo el año para 11.000 alumnos. Pero quiero ser súper claro: ninguna municipalidad entregó una deuda de arrastre, como se ha dicho. Lo que hay es un déficit estructural porque los ingresos son pocos y los gastos son muchos”, afirmó en entrevista con CNN Radio Chile.

Sobre las declaraciones del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien aseguró que había una “deuda de traspaso” y que los alcaldes de Magallanes habían asumido “compromisos irresponsables”, Radonich fue tajante: “La ley establece que ninguna municipalidad puede traspasar deuda de arrastre. Nos aseguramos de entregar las cuentas en cero”.

Junto con esto, el jefe comunal reiteró que el problema es estructural: “El problema del financiamiento estructural en Magallanes, en las 10 comunas, es lo que hoy está pasando la cuenta, más esta guinda que el propio director de la SLEP, que no le eligió ninguna municipalidad, sino el propio DEP, finalmente fue el que generó esta suerte de expectativa finalmente no cumplida, prometiendo eventualmente un alza de sueldo para los profesores, que no se podía hacer”, sostuvo.

Según la autoridad, lo que ocurre en el SLEP de Magallanes es que la cantidad de niños en los colegios públicos son cada vez menores, y las asistencias también. “Por tanto, los ingresos permanentes son muy bajos, mientras que los gastos se van aumentando”.

“Las matrículas han ido a la baja y la asistencia está cerca del 80%. Por tanto, una sala con cinco alumnos vale lo mismo que con 35. La diferencia es que los ingresos son claramente mucho menores, y esto es todos los meses”, concluyó.

“Yo hubiera esperado que cuando esto se supo, una autoridad mayor hubiera ido a aclarar y a transparentar esta situación (...) el modelo de financiamiento que tiene Magallanes y la Antártica Chilena es un fracaso hoy, como lo fue también ayer. Y esta reforma no da una solución al tema de fondo respecto de lo que pasa en los colegios públicos en Magallanes”, finalizó.

PURANOTICIA