Alcalde de Puerto Montt critica a EFE por falta de medidas de seguridad tras accidente fatal

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, expresó su preocupación por las condiciones de seguridad en la operación ferroviaria de la empresa estatal EFE, a raíz del fallecimiento de un adulto mayor que fue atropellado por un tren en la comuna de Llanquihue, en la Región de Los Lagos.

El hecho ocurrió cuando Mario Rocha, funcionario municipal de 69 años con discapacidad auditiva, cruzaba un paso habilitado cercano a la costanera de Llanquihue. Según señaló el jefe comunal, los riesgos de la ruta habían sido advertidos con anterioridad, incluso antes de su puesta en marcha a comienzos de 2025.

Tras el accidente, Wainraihgt reiteró sus críticas a través de redes sociales, señalando que “tal como lo piden los vecinos y vecinas, esperamos que EFE adopte mayores medidas de seguridad para garantizar lo más importante, que es la vida y la integridad física de cada integrante de la comunidad”.

El recorrido Puerto Montt–Llanquihue contempla 27 kilómetros y, al inaugurarse en abril de 2025, se estimó que beneficiaría a cerca de 308 mil personas en su paso por cuatro comunas de la región. Sin embargo, el alcalde recordó que durante la etapa previa a su operación ya había manifestado inquietudes por la falta de protección en los cruces. En diciembre de 2024, señaló que “revisando los cruces, resulta que no hay ningún tipo de seguridad, barreras o señalética que prevenga a los usuarios”.

En ese contexto, el entonces diputado Mauro González y el propio Wainraihgt enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric solicitando postergar la entrada en funcionamiento del servicio ferroviario debido a las deficiencias en seguridad.

Tras la muerte del adulto mayor, el parlamentario anunció que solicitará un informe al Ministerio de Transportes para conocer el estado de las vías férreas y las últimas modernizaciones de los cruces, gestión que realizará junto al alcalde de Puerto Montt. González calificó la situación como “sumamente grave” y sostuvo que las advertencias sobre los riesgos habían sido planteadas previamente.

El diputado detalló que pedirá antecedentes sobre la dotación de personal de EFE en la región, las medidas implementadas durante 2025 y 2026 y los planes de inversión en recursos humanos y económicos para el funcionamiento del sistema ferroviario. “Me interesa saber con cuánto personal cuenta EFE para los tramos de la región, qué medidas de seguridad se han implementado durante el período 2025–2026 y si existe una planificación concreta de inversión, tanto en recursos humanos como económicos, para el funcionamiento de los servicios ferroviarios”, indicó.

Por su parte, la Municipalidad de Llanquihue informó que decretó duelo comunal por el fallecimiento del funcionario. Desde la entidad señalaron que “se ha declarado duelo comunal por el sensible fallecimiento de nuestro colega Mario Salvador Roche Vargas”. Además, expresaron que “como institución, informamos nuestro más profundo pesar y acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, amistades y compañeros de trabajo en este momento de dolor”.

