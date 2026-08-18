Alcalde de Coihueco queda con prohibición de acercarse a la víctima tras formalización por abuso sexual

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima para el alcalde de Coihueco, Wilson Palma (Ind.), quien fue formalizado por dos delitos de abuso sexual por sorpresa y cuatro delitos de solicitud de persona y dos de ofensas al pudor.

Según los antecedentes de Fiscalía, el jefe comunal le habría ofrecido a la mujer un cargo en febrero de 2025, y, en el marco de ello, le pidió que mantuvieran relaciones íntimas de tipo sexual. Esto lo realizó a través de WhatsApp, llamados telefónicos o de manera verbal en su despacho durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del mismo año. La víctima no accedió a dichas peticiones.

Además, la autoridad es investigada por intentar besar en la boca a la funcionaria, la que alcanzó a reaccionar y evitar la agresión sexual. También es imputado por otra conducta de significancia y relevancia sexual contra la víctima.

El fiscal (s) solicitó las medidas cautelares de firma mensual en Carabineros, y las prohibiciones de salir del país y acercarse o comunicarse con la víctima, quien ha acusado hostigamiento por parte de la autoridad. El tribunal solo acogió la última medida cautelar señalada.

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