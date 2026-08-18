Alcalde de Coihueco queda con prohibición de acercarse a la víctima tras formalización por abuso sexual

Según los antecedentes de Fiscalía, Wilson Palma le habría ofrecido a la mujer un cargo en febrero de 2025, y, en el marco de ello, le pidió que mantuvieran relaciones íntimas de tipo sexual.
El Juzgado de Garantía de Chillán decretó la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima para el alcalde de Coihueco, Wilson Palma (Ind.), quien fue formalizado por dos delitos de abuso sexual por sorpresa y cuatro delitos de solicitud de persona y dos de ofensas al pudor.
Según los antecedentes de Fiscalía, el jefe comunal le habría ofrecido a la mujer un cargo en febrero de 2025, y, en el marco de ello, le pidió que mantuvieran relaciones íntimas de tipo sexual. Esto lo realizó a través de WhatsApp, llamados telefónicos o de manera verbal en su despacho durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del mismo año. La víctima no accedió a dichas peticiones.
Además, la autoridad es investigada por intentar besar en la boca a la funcionaria, la que alcanzó a reaccionar y evitar la agresión sexual. También es imputado por otra conducta de significancia y relevancia sexual contra la víctima.
El fiscal (s) solicitó las medidas cautelares de firma mensual en Carabineros, y las prohibiciones de salir del país y acercarse o comunicarse con la víctima, quien ha acusado hostigamiento por parte de la autoridad. El tribunal solo acogió la última medida cautelar señalada.
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