Alcalde de Antofagasta advierte alta probabilidad de anegamientos en calles y casas por lluvias

El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, realizó un balance sobre el sistema frontal que ha afectado a la zona. Para este lunes se esperan lluvias que podrían llegar a los 5 y 15 mm.

Según informó el jefe de comunal, existe una alta probabilidad de anegamientos en calles y casas. Por ello, desde el domingo, el municipio habilitó cinco albergues para recibir a las personas que resulten afectadas. Además, equipos municipales se encuentran desplegados para mantener las calles despejadas.

“Iremos en apoyo de las personas que se verán afectadas, principalmente anegaciones en viviendas por el deslizamiento de aguas”, indicó.

Por otro lado, la autoridad detalló que "hay obras aluvionales que se han construido por años, que están en muy buen estado y que deberían soportar el peso de sólidos y rocas en caso que hubiese una activación de quebradas, lo que estimamos tiene una baja probabilidad”.

Las clases fueron suspendidas para este lunes y martes, al igual que la atención de público. En tanto, los establecimientos de salud se encuentran atendiendo con normalidad.

El jefe comunal de Antofagasta realizó un llamado al autocuidado y recalcó que los techos y calles de la ciudad no se encuentran "preparados para las lluvias, lo mismo que el sistema eléctrico, por lo que con poca agua caída sufrimos".

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