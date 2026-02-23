Alberto Soto Valenzuela asumirá como Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte

El presidente electo, José Antonio Kast, ha nombrado a Alberto Soto Valenzuela como Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte, posición desde la cual liderará la implementación del denominado “Escudo Fronterizo” en el norte del país.

Desde la Oficina del Plan Estratégico (OPE) se detalló que su labor “se centrará en la recuperación del control soberano de la frontera y la seguridad nacional, articulando una coordinación interinstitucional robusta para agilizar procesos de expulsión y reconducción”.

Este nombramiento ocurre en un momento en que la seguridad y el control fronterizo en la macrozona norte —que comprende las regiones de Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta— han sido establecidos como prioridad estratégica por la nueva administración.

Amplia trayectoria en el norte

Alberto Soto posee una larga carrera dentro de la Armada de Chile. Ha sido comandante de Operaciones Navales a nivel nacional y comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval, cuya jurisdicción abarca desde Arica hasta Taltal, un área estratégica para la vigilancia marítima y la protección de la soberanía.

Es especialista en artillería y misiles, y en 2006 obtuvo su especialidad de Estado Mayor en la Academia de Guerra Naval, finalizando en primer lugar de su promoción. Asimismo, se destacó en la etapa inicial de su formación, ocupando también el primer puesto.

Entre sus mandos a flote más relevantes se cuentan el PSH-77 Cabrales, la Fragata Almirante Riveros y la Fragata Almirante Lynch, todas unidades con alto estándar operativo dentro de la escuadra nacional.

PURANOTICIA