Al menos tres tornados afectaron a distintas zonas de la región de Ñuble en medio de nuevo sistema frontal

Tres nubes tornádicas se registraron la tarde de este lunes en las comunas de Chillán Viejo, Bulnes, San Ignacio y El Carmen, en la región de Ñuble, en medio de un nuesto sistema frontal que afecta a la zona.

La Dirección Meteorológica de Chile confirmó que los fenómenos correspondieron a tornados de categoría F0, el nivel más bajo de la escala utilizada para clasificar estos eventos.

El meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó que este tipo de fenómenos se produce cuando existen condiciones de elevada inestabilidad atmosférica, asociadas, entre otros factores, a la presencia de aire más cálido cerca de la superficie.

“Se trata de un tornado, ya no es una nube embudo, porque la nube embudo generalmente se descuelga desde la nube, pero no alcanza el suelo. En este caso alcanzó la superficie”, detalló.

Añadió que “al momento lo estamos categorizando como un F0, que es la categoría más baja de la escala. El viento no sobrepasó los 100 kilómetros por hora. Estos fenómenos tienen poca duración, algunos minutos, porque después el roce mismo los debilita”.

El experto indicó que la zona se encuentra expuesta a la formación de este tipo de eventos cuando coinciden las condiciones meteorológicas necesarias.

“Los registros y la estadística, por las condiciones meteorológicas que se generan ahí, muestran que es una zona que está expuesta a que se formen este tipo de fenómenos”, manifestó.

Por su parte, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Ñuble confirmaron que se registraron al menos tres nubes tornádicas debido al sistema frontal que se registra en la zona.

En tanto, el alcalde de El Carmen, Renan Cabezas, dio a conocer que al menos dos viviendas fueron afectadas por las ráfagas de viento. “Se volaron algunos techos de estas viviendas”, explicó.

Además, reveló que hubo un automóvil que fue destruido luego de que le cayesen árboles encima y también registraron una persona lesionada que se trasladaba en bicicleta.

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