Aguas del Valle opera a máxima capacidad, pero sobredemanda retrasa normalización del servicio en La Serena y Coquimbo

Aguas del Valle informó que está operando a su máxima capacidad de producción de agua potable en la planta Las Rojas y en los pozos que ha logrado rehabilitar, alcanzando 1.400 litros por segundo, un volumen similar al consumo que se registra durante la temporada de verano en la conurbación de La Serena y Coquimbo.

No obstante, el proceso de normalización del suministro se ha visto afectado por una sobredemanda excepcional, registrada tras la reposición gradual del servicio en distintos sectores de ambas comunas.

Al respecto, el gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer, explicó que “en muchos sectores los consumos duplican o triplican la demanda habitual, lo que dificulta recuperar el nivel de los estanques, estabilizar presiones y llegar con normalidad a todos los puntos de la red”.

El ejecutivo también recordó que la planta Las Rojas sufrió graves daños debido a la crecida del río, lo que obligó a implementar soluciones de emergencia para restablecer el abastecimiento.

“Implementamos una infraestructura provisoria y recuperamos muchos pozos profundos que fueron anegados o totalmente destruidos, lo que nos está permitiendo sostener un alto volumen de producción, equivalente al que se registra en temporada de verano, pero necesitamos que el sistema se estabilice para completar la normalización del suministro”, explicó.

Finalmente, la sanitaria reiteró el llamado a realizar un uso responsable y acotado del agua potable, privilegiando las necesidades esenciales y postergando actividades como el lavado de vehículos, el riego de jardines y el lavado de ropa, con el fin de facilitar la recuperación del sistema y permitir que el suministro llegue a los hogares que aún esperan la normalización del servicio.

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