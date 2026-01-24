Adulto mayor muere tras accidente en cruce ferroviario en Llanquihue

Un adulto mayor falleció tras un accidente de tránsito ocurrido en un cruce ferroviario en la comuna de Llanquihue, en la Región de Los Lagos, luego de ser impactado por un tren que circulaba por el sector.

La víctima correspondía a un hombre de 69 años, funcionario de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Llanquihue, quien además era conocido por presentar una discapacidad auditiva, antecedente que será considerado en la investigación.

Familiares y amigos que llegaron al lugar señalaron que el adulto mayor no se habría encontrado usando su dispositivo de audífono, situación que podría haber influido en que no advirtiera la aproximación del tren, lo que será parte de las diligencias.

El mayor Rodrigo Barrera, prefecto de Servicio de la Prefectura Llanquihue de Carabineros, indicó que por causas que se investigan, la persona cruzó por un paso habilitado para peatones, pero no se percató de la aproximación del tren, que se desplazaba de norte a sur.

Carabineros agregó que, pese a que el maquinista habría utilizado equipamiento sonoro para advertir el peligro, no pudo evitar el impacto. En tanto, la Fiscalía de Puerto Varas instruyó a la SIAT para esclarecer lo ocurrido, reiterándose el llamado a extremar el autocuidado y respetar señales sonoras, lumínicas y letreros informativos en los cruces ferroviarios.

PURANOTICIA