Adulto mayor de 82 años confiesa que mató y descuartizo a su hermano en Coquimbo

El delito quedó al descubierto durante la noche del sábado, luego que el hijo de la víctima llegara a una casa ubicada en el pasaje Libertad del puerto de la Cuarta Región.
La Policía de Investigaciones (PDI) de La Serena informó que este domingo se detuvo como principal sospechoso al hermano del adulto mayor que fue encontrado asesinado y descuartizado al interior de una vivienda en Coquimbo.
El victimario, de 82 años, habría discutido con la víctima y terminó asfixiándola. Posteriormente, con algún elemento cortante, habría procedido a descuartizar a su hermano.
“El dueño de casa es detenido por los detectives y reconoce los hechos ante el fiscal en dependencias de la PDI. A esta hora lo dejamos a disposición del Ministerio Público y del Juzgado de Garantía de Coquimbo, donde se darán a conocer los antecedentes”, detalló el subprefecto José Cáceres, jefe de la BH de La Serena.
