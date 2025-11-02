Adulto mayor de 82 años confiesa que mató y descuartizo a su hermano en Coquimbo

La Policía de Investigaciones (PDI) de La Serena informó que este domingo se detuvo como principal sospechoso al hermano del adulto mayor que fue encontrado asesinado y descuartizado al interior de una vivienda en Coquimbo.

El delito quedó al descubierto durante la noche del sábado, luego que el hijo de la víctima llegara a una casa ubicada en el pasaje Libertad del puerto de la Cuarta Región.

El victimario, de 82 años, habría discutido con la víctima y terminó asfixiándola. Posteriormente, con algún elemento cortante, habría procedido a descuartizar a su hermano.

“El dueño de casa es detenido por los detectives y reconoce los hechos ante el fiscal en dependencias de la PDI. A esta hora lo dejamos a disposición del Ministerio Público y del Juzgado de Garantía de Coquimbo, donde se darán a conocer los antecedentes”, detalló el subprefecto José Cáceres, jefe de la BH de La Serena.

