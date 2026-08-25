Aduanas incauta más de 82 kilos de cocaína y ketamina en vehículo en Quillagua

Funcionarios de la Aduana de Iquique incautaron 51 paquetes de cocaína y otros 26 de ketamina, durante un procedimiento de fiscalización realizado en la Avanzada Aduanera de Quillagua.

El procedimiento se inició luego de que un vehículo fuera seleccionado para fiscalización mediante un proceso basado en el análisis de información y perfil de riesgo. Como parte de las herramientas disponibles para profundizar el control, los funcionarios determinaron someter el vehículo al examen mediante el camión escáner.

Las imágenes obtenidas mediante esta herramienta permitieron detectar anomalías en sectores correspondientes a los paneles laterales del vehículo. A partir de estas alertas, los funcionarios especializados realizaron una revisión física focalizada, constatando la existencia de paquetes ocultos en dichas estructuras.

El procedimiento permitió encontrar inicialmente 51 paquetes con una sustancia de color ocre, con un peso bruto de 54,4 kilos. Las pruebas de campo realizadas posteriormente arrojaron un resultado positivo para alcaloide de cocaína.

En la misma inspección fueron encontrados otros 26 paquetes con una sustancia de color blanco, con un peso bruto de 28,5 kilos, cuyo análisis mediante pruebas de campo dio resultado positivo para ketamina. En total, se incautaron 77 paquetes de sustancias ilícitas.

El director regional de la Aduana de Iquique, Ricardo Aceituno, destacó que “la fiscalización aduanera combina análisis de información, gestión de riesgos, tecnología y la experiencia de nuestros funcionarios. Esta integración de herramientas permite focalizar los controles y profundizar las revisiones cuando existen elementos que así lo requieren”.

Tras el procedimiento, las personas involucradas y las especies incautadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, de acuerdo con el procedimiento establecido. El informe de fiscalización consigna además la entrega de las especies a la Fiscalía y la documentación correspondiente a la cadena de custodia.

PURANOTICIA