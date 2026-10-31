Aduanas incauta 83 kilos de droga en fiscalizaciones fronterizas en el norte del país

Cerca de 83 kilos de drogas de distintas características, junto con la detección de ovoides con sustancias ilícitas y dinero oculto en un camión de carga, forman parte de los resultados de las fiscalizaciones realizadas por los equipos de la Unidad de Drogas de la Aduana Regional de Iquique en Quillagua, Colchane y el Complejo Fronterizo El Loa.

Los hallazgos permitieron detectar distintas modalidades de ocultamiento, desde paquetes adheridos a estructuras de vehículos y al cuerpo de pasajeros, hasta sustancias escondidas en el calzado, ovoides transportados por personas y droga oculta en un doble fondo del tablero detectada mediante camión escáner.

El resultado de mayor volumen se registró en las inmediaciones del Complejo Fronterizo El Loa, donde el trabajo coordinado entre el Servicio Nacional de Aduanas, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió localizar 14 paquetes con 56 kilos y 160 gramos de drogas. El hallazgo se originó durante la fiscalización de dos vehículos, cuando los equipos aduaneros detectaron un fuerte olor a marihuana y recabaron antecedentes que orientaron la búsqueda hacia un sector cercano.

En el lugar se encontraron dos sacos que contenían diez paquetes de marihuana, con un peso bruto de 52 kilos y 10 gramos, y otros cuatro con 4 kilos y 150 gramos de clorhidrato de cocaína. Por instrucciones de la Fiscalía de Tarapacá, el operativo culminó con tres personas detenidas, mientras que la PDI quedó a cargo de las sustancias incautadas y de las diligencias investigativas.

OCULTAMIENTO EN BUSES

En la Avanzada de Quillagua, los fiscalizadores detectaron 4 kilos y 370 gramos de cocaína base ocultos entre las estructuras de ocho pares de asientos del segundo piso de un bus que viajaba desde Iquique a Santiago. Los paquetes estaban sujetos con imanes y fueron identificados mediante técnicas de observación y el apoyo de tecnología especializada.

En otro procedimiento realizado el 27 de octubre en la Avanzada Aduanera de Quillagua, el perfilamiento de riesgo para fiscalización mediante camión escáner permitió detectar objetos extraños en el sector del tablero de un vehículo.

La inspección física identificó 18 paquetes rectangulares envueltos en cinta negra, ocultos en un doble fondo del tablero, en el sector del aire acondicionado delantero. La prueba de campo confirmó la presencia de cocaína base, con un peso bruto de 18 kilos y 860 gramos. El conductor fue puesto a disposición de Carabineros y los antecedentes, la droga y las especies quedaron a cargo de la PDI, con aviso al Ministerio Público.

En la misma avanzada se detectó a una pasajera de nacionalidad boliviana que viajaba desde Iquique hacia Santiago fue sorprendida transportando 142 ovoides adheridos a su cuerpo. El análisis permitió establecer que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de 1.570 gramos.

También en Quillagua, la inspección de otro bus de pasajeros permitió encontrar 50 ovoides de ketamina, con un peso de 565 gramos. A estos resultados se sumó la detección de 1.045 gramos de pasta base de cocaína ocultos en las plantillas de las zapatillas de un viajero de nacionalidad boliviana que viajaba desde Iquique con destino a Vallenar.

En tanto, en el Complejo Fronterizo Colchane, un pasajero proveniente de Cochabamba y con destino a Iquique declaró haber ingerido 90 ovoides. Se recuperaron 33 unidades, cuyo contenido fue identificado como pasta base de cocaína con un peso de 406,50 gramos.

En otro procedimiento este mismo control fronterizo, el equipo de camión escáner perfiló un camión de carga boliviano y permitió detectar dinero oculto en un doble fondo de su estructura. Se encontraron US$ 251.110, $223.000 en pesos chilenos y $3.940 en pesos bolivianos.

PURANOTICIA