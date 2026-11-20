Más de un 70% de avance registran las obras de ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Pichoy, principal terminal aéreo de la región de Los Ríos. Así lo destacó el biministro de Obras Públicas y de Transportes, Louis de Grange, tras realizar una inspección al recinto, ubicado a 32 kilómetros de Valdivia.

El secretario de Estado explicó que el proyecto contempla importantes mejoras en la infraestructura, las que permitirán potenciar el turismo y fortalecer la conectividad de los habitantes de la región. “Se ampliará el terminal de pasajeros y la superficie destinada a espacios públicos, de 2.000 a 5.000 m². Además, se construirán 2 nuevos puentes de embarque, que permitirán a los pasajeros abordar y desembarcar de los aviones con mayor comodidad, y se aumentará la capacidad de los estacionamientos”, detalló.

“Esto representa un estándar de servicio significativamente superior. Estamos hablando de obras de Estado que trascienden los gobiernos y que tienen un foco claro en la seguridad y en la calidad del servicio que se entrega a los habitantes de las regiones”, agregó.

El proyecto, ejecutado por la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), considera una inversión de $50.896 millones y busca ampliar y modernizar las instalaciones del terminal aéreo. Entre las principales intervenciones se encuentran la habilitación de nuevos espacios para las salas de embarque y espera, la incorporación de sistemas de inspección por rayos X, una cinta transportadora de equipaje, una cafetería y climatización para el edificio.

A estas mejoras se suman la instalación de dos nuevos puentes de embarque y la ampliación de los estacionamientos vehiculares, que pasarán de 111 a 134 cupos. Asimismo, se contempla la construcción de una nueva subestación eléctrica y un estanque de agua destinado a la extinción de incendios, entre otras intervenciones.

Finalmente, con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones aeroportuarias mientras se ejecutan los trabajos, durante 2025 se habilitó un terminal provisorio modular de 2.407 m², que permite mantener el funcionamiento del recinto mientras avanzan las obras de modernización.

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