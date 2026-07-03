Aduanas detecta contrabando de casi US$280 mil ocultos en camión que ingresaba a la región de Arica

Un procedimiento de fiscalización realizado por funcionarios de la Aduana Regional de Arica en el Complejo Fronterizo Chungará permitió detectar un contrabando de divisas por un total de US$279.800, dinero que era transportado de forma oculta y sin ser declarado al momento de ingresar al país.

El hallazgo se produjo durante la revisión de un camión proveniente de Bolivia. En el control, el conductor aseguró que no transportaba mercancías para declarar. Sin embargo, tras inspeccionar la cabina del vehículo, los fiscalizadores encontraron 10 paquetes con dinero en efectivo ocultos en distintos compartimentos, los que contenían 2.771 billetes de 100 dólares y 54 billetes de 50 dólares, sumando un total de 279.800 dólares estadounidenses.

De acuerdo con la normativa vigente, el conductor fue detenido, mientras que el dinero fue retenido, iniciándose el procedimiento por el delito de contrabando de dinero, tipificado en el artículo 168 bis de la Ordenanza de Aduanas.

El director regional de la Aduana de Arica, James Alarcón, destacó que este tipo de procedimientos evidencia el fortalecimiento de los controles fronterizos y las nuevas herramientas legales para combatir el movimiento ilícito de dinero.

"La detección de este tipo de contrabando demuestra la capacidad de nuestros equipos para identificar operaciones que buscan eludir los controles establecidos por la legislación chilena. La incorporación de esta figura penal ha fortalecido el trabajo coordinado de las instituciones encargadas de prevenir el lavado de activos y enfrentar al crimen organizado, permitiendo actuar de manera oportuna cuando se detecta dinero no declarado que ingresa o sale del país", señaló.

Tras el procedimiento, tanto el dinero como el imputado fueron puestos a disposición de Carabineros de Chile. Durante el control de detención, se formularon cargos por el delito de contrabando de divisas, decretándose la medida cautelar de firma mensual para el imputado y un plazo de investigación de 60 días.

Cabe recordar que el delito de contrabando de dinero fue incorporado a la legislación chilena mediante la Ley N° 21.632, publicada en noviembre de 2023. La normativa modificó diversos cuerpos legales con el objetivo de fortalecer la persecución del contrabando, entregar mayores herramientas al Estado para combatir el lavado de activos y establecer esta conducta como delito base para investigaciones por lavado de activos.

Este procedimiento se suma a otros casos detectados por el Servicio Nacional de Aduanas mediante el uso de perfiles de riesgo y técnicas de fiscalización especializadas. Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió también en el Complejo Fronterizo Chungará, donde fiscalizadores descubrieron cerca de medio millón de dólares ocultos en el sistema de aire acondicionado de un bus internacional, reafirmando la importancia de los controles para impedir el movimiento transfronterizo de dinero de origen ilícito.

La labor de Aduanas también contempla el seguimiento de estas causas en los tribunales de justicia. En uno de los casos tramitados por la Dirección Regional de Aduanas de Arica, originado en un procedimiento realizado en 2025, una salida alternativa acordada en el marco de una investigación por contrabando de dinero permitió al Servicio recuperar más de US$119 mil, recursos que ingresaron al Estado como parte de las condiciones fijadas por el tribunal.

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