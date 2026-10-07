Aduanas decomisa 266 kilos de marihuana en dos operativos en la Avanzada El Loa

Un importante decomiso de marihuana se registró en la Avanzada El Loa, donde en menos de una hora funcionarios del Subdepartamento de Drogas de la Aduana de Iquique sacaron de circulación 266,5 kilos de la droga, distribuidos en dos cargamentos, detectados durante patrullajes preventivos realizados en el perímetro del control fronterizo.

El primer procedimiento se originó mientras los fiscalizadores realizaban labores de inspección en la parte trasera del galpón de almacén de la avanzada, específicamente en el sector destinado al resguardo de vehículos incautados por la Ley de Drogas. En ese lugar, divisaron ocho sacos de gran volumen abandonados en el suelo y, tras revisarlos, confirmaron que contenían una gran cantidad de paquetes con marihuana.

Para asegurar el perímetro y trasladar los bultos, se activaron otros equipos operativos y se sumaron fiscalizadores del camión escáner, quienes levantaron la evidencia y contabilizaron un total de 209 paquetes rectangulares que contenían 215 kilos de marihuana.

Mientras se procesaba el primer decomiso, 55 minutos después se activó una nueva alerta, cuando otro grupo de fiscalizadores divisó a la distancia el destello de una linterna en medio de la oscuridad, justo detrás del restaurante ubicado frente a la misma Avanzada Aduanera El Loa.

Al aproximarse sigilosamente al lugar, los funcionarios sorprendieron a un hombre en flagrancia mientras custodiaba dos bultos de gran tamaño, los cuales también contenían marihuana. El sujeto fue identificado como el ciudadano colombiano de iniciales K.F.C.C. (35), quien fue trasladado de inmediato, junto con los sacos, hasta las oficinas aduaneras.

El sujeto señaló que su tarea era solo custodiar los sacos a la espera de que fueran retirados por terceras personas, de quienes aseguró desconocer su identidad. Tras la apertura de estos dos nuevos bultos, se descubrieron 50 paquetes que, al igual que en el primer caso, dieron positivo para marihuana y arrojaron un peso de 51 kilos 550 gramos.

Tras confirmar el peso y tipo de droga, se notificó de inmediato al Ministerio Público, que instruyó a la Policía de Investigaciones para el traslado y custodia de la droga, junto con el imputado.

PURANOTICIA